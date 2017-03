Giá dầu thô tiếp tục giảm, ảnh hưởng thu ngân sách

Ngày 9-5, Bộ Tài chính đã công bố tình hình thu chi ngân sách bốn tháng năm 2016. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4 xấp xỉ 86.600 tỉ đồng, tăng 23% so với tháng trước. Tính chung bốn tháng năm 2016, thu NSNN đạt 317.000 tỉ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.



Trong đó, thu từ dầu thô trong tháng 4 ước đạt 3.500 tỉ đồng; bốn tháng năm 2016 thu NSNN từ dầu thô đạt 13.000 tỉ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Tài chính, giá dầu thô trên thị trường thế giới trong kỳ có xu hướng tăng (dao động quanh mức trên dưới 40 USD/thùng, tăng khoảng 13%-15% so với cuối tháng trước); giá dầu thô thanh toán của Việt Nam trong kỳ bình quân khoảng 39 USD/thùng, giảm 21 USD/thùng so với giá dự toán. Giá dầu thanh toán bình quân bốn tháng qua khoảng 36,3 USD/thùng, giảm 23,7 USD/thùng so giá tính dự toán.

Bộ Tài chính cũng cho biết tổng chi NSNN bốn tháng qua ước 370.000 tỉ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ 2015. Bội chi NSNN bốn tháng ước 53.600 tỉ đồng.