Giá dầu thô vẫn tiếp tục giảm trên thị trường châu Á

Vào sáng 11/5 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô chuẩn Tây Texas (hay còn gọi là dầu ngọt nhẹ WTI) giao tháng 6/2012 giảm 94 xu xuống 96,14 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 81 xu xuống 11,92 USD/thùng.



Theo các số liệu chính thức công bố ngày 10/5, nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng Tư chỉ tăng 0,3%, lên 144,83 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng và dự kiến của giới chuyên gia, làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng thúc đẩy nhu cầu trong nước của Chính phủ Trung Quốc.



Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Liên minh châu Âu (EU) cũng chỉ tăng 0,3% trong quý I, cho thấy hoạt động công nghiệp của nước này đã suy giảm nhiều. Thêm vào đó, gây sức ép lên giá dầu trong phiên này còn là thông báo tăng sản lượng của OPEC.



Trong báo cáo mới nhất, 12 thành viên của tổ chức sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới này cho biết OPEC đã nâng sản lượng trong tháng Tư thêm 0,32 triệu thùng/ngày so với tháng 3, lên 31,62 triệu thùng/ngày, trong đó Iraq, Libya, Arập Xêút, Nigeria và Angola đã tăng sản lượng lên các mức cao nhằm bình ổn giá.



Thị trường dầu mỏ cũng còn bị ảnh hưởng bởi những bất ổn chính trị ở khu vực Eurozone sau các cuộc bầu cử ở Pháp và Hy Lạp mới đây, đang thổi lên làn sóng phản đối các chính sách kinh tế khắc khổ mà chính phủ các nước Eurozone đang theo đuổi.



Trước đó, trong phiên ngày 10/5, giá dầu phân hóa không đồng nhất trên các thị trường châu Âu và Mỹ. Đóng cửa phiên 10/5 tại thị trường New York, giá dầu thô WTI giao tháng 6/2012 tăng 27 xu lên 97,08 USD/thùng, trong khi tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ lại giảm 47 xu xuống 112,73 USD/thùng.





Theo Thùy Chi (TTXVN)