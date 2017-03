Giá dầu thô xuống dưới 49 USD/thùng

Giá dầu thô giao tháng 5 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) vào 8 giờ 23 phút sáng nay (1.4) được giao ở mức 48,48 USD/thùng. Tối qua, giá dầu này đã tăng nhẹ lên 49,66 USD/thùng. So với một năm trước, giá dầu hiện nay thấp hơn 52%.

Giá dầu Brent giao tháng 5 tại London (Anh) vào trưa nay đã giảm 1,32 USD xuống còn 48,18 USD/thùng. Tối qua, giá dầu loại này ở mức 49,23 USD/thùng.

Giá vàng tại NYMEX vào lúc 11 giờ 23 phút trưa nay ở mức 922,5 USD/ounce, giảm 2,5 USD/ounce (tương đương 0,27%) so với 19 giờ tối qua.

* Chứng khoán toàn cầu trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3 đã tăng trở lại nhờ vào sự tăng giá của cổ phiếu các ngân hàng và các hãng tài chính.

Cổ phiếu của Citigroup, Bank of America và HSBC -ngân hàng có giá trị thị trường lớn nhất châu Âu, đều tăng ít nhất 5%. Hiện nay, giá cổ phiếu của ba tập đoàn này lần lượt ở mức 2,53 USD/CP, 6,82 USD/CP và 395 xu Anh/CP.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,3% lên 797,87 điểm, Dow Jones Industrial tăng 86,9 điểm, lên 7.608,92 điểm, chỉ số Nasdaq tăng 26,79 điểm lên 1.528,59 điểm. Trong tháng 3 vừa qua, chỉ số S&P 500 đã tăng tới 8,5%, chủ yếu do việc Citigroup, Bank of America và JPMorgan Chase lần lượt tuyên bố khả năng kinh doanh có lãi trong hai tháng đầu năm, và tác động từ kế hoạch 1.000 tỉ USD mua lại nợ xấu của Bộ Tài chính Mỹ.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng mạnh 163,23 điểm lên 3.926,14 điểm, CAC 40 của Pháp và DAX của Đức lần lượt tăng lên mức 2.807,34 điểm và 4.084,76 điểm.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3, chỉ số HSI của Hồng Kông cũng đã lấy lại 119,72 điểm, đạt mức 13.576,05 điểm, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản lại để mất 126,55 điểm xuống còn 8.109.53 điểm. Kết thúc phiên giao dịch đầu tháng 4 vào lúc 13 giờ hôm nay (giờ VN), chỉ số Nikkei 225 đã tăng 242,38 điểm lên mức 8.351,91 điểm.

* Dollar Mỹ tiếp tục tăng so với yen Nhật. Vào 8 giờ 58 phút sáng nay, tỷ giá trao đổi giữa hai đồng tiền này ở mức 1 USD đổi 99,07 JPY, tăng nhẹ so với mức 98,96 JPY/1 USD vào tối qua. Các chuyên gia dự đoán hôm nay, dollar Mỹ có thể tăng lên mức 99,47 JPY. Vào 9 giờ sáng nay, 1 EUR đổi được 1,3221 USD, giảm nhẹ so với mức 1,3250 vào tối qua.

(Theo Bloomberg, Reuters)