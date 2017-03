Giá dầu vọt lên mức cao nhất 7 tháng qua

Giá dầu giao tháng 7 tính tới 13h chiều 1/6 tại Singapore (12h giờ Việt Nam) tăng 83 cents lên 67,14 USD/thùng.

Tính tới 13h chiều (giờ Việt Nam), giá dầu đang đứng ở mức 67,3 USD/thùng.

Giá dầu tăng mạnh 1,49% và lên mức cao nhất trong vòng 7 tháng qua là do giá trị sản xuất của Trung Quốc tăng tháng thứ ba liên tiếp và quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn thứ hai thế giới này vừa quyết định tăng giá bán lẻ xăng dầu 8% kể từ 1/6.

Theo các chuyên gia, nền kinh tế Trung Quốc có thêm dấu hiệu phục hồi sau khi nước này công bố chỉ số sức mua hàng hoá và dịch vụ trong tháng 5 tăng lên trên mức 50 điểm.

Bên cạnh đó, động thái tăng giá bán lẻ xăng dầu sẽ khiến các nhà máy lọc dầu của nước này có điều kiện tăng cường mua dầu thô vào để sản xuất.

“Giá bán lẻ tăng giúp các nhà máy lọc dầu Trung Quốc có điều kiện nhập nhiều sản phẩm xăng dầu và dầu thô hơn so với trước đó”, Ken Hasegawa, giám đốc kinh doanh hàng hoá phái sinh của hãng môi giới Newedge, tại Tokyo nói.

Từ đầu năm tới nay, Trung Quốc đã tăng giá bán lẻ xăng dầu 2 lần. Quyết định tăng giá lần này sẽ giúp China Petroleum & Chemical Corp., hãng lọc dầu lớn nhất nước này, tăng chi phí cho việc nhập khẩu dầu thô. Trước đó, tập đoàn này cho biết giá dầu thô vượt ngưỡng 60 USD/thùng khiến hãng thua lỗ.

Giá dầu tăng còn do đồng USD mất giá kỷ lục so với Euro. Tuần trước, USD lần đầu tiên kể từ đầu năm nay xuống dưới ngưỡng 1 Euro đổi 1,41 USD. Trong tháng 5, USD giảm 6,3% so với Euro, từ mức 1,3230 xuống 1,4158.

Theo số liệu của Bloomberg, giá dầu thô trong tháng 5 tăng 30% - mức tăng theo tháng mạnh nhất trong vòng một thập kỷ qua.