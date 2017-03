Giá dầu vươn tới mốc 60 USD

Dầu thô giao tháng 6 tăng 10 cent, tương đương 0,2%, đạt 59,13 USD mỗi thùng lúc 9h30 sáng nay (giờ Hà Nội) tại sàn giao dịch New York Mercantile. Hôm qua, dầu tăng 2,69 USD, tương đương với 4,8% lên 59,03 USD, mức cao nhất kể từ 11/11. So với hồi đầu năm, dầu giao sau đã tăng 33% giá trị. Hợp đồng giao tháng 6 sẽ hết hạn vào hôm nay. Các hợp đồng dầu giao dịch cho tháng 7 sẽ còn tăng hơn, đạt 59,67 USD một thùng. Với mức giá này, dầu thô hầu như đã gấp đôi giá trị so với hồi tháng 1.

Dầu thô tăng giá hai ngày liên tiếp sau khi chứng khoán Mỹ khởi sắc. Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 3%, phục hồi một nửa so với lượng sụt giảm của tuần trước. Thị trường phấn chấn với những tin tức cho thấy viễn cảnh kinh tế phục hồi nằm ở tương lai không xa.

“Tâm lý của giới đầu tư là yếu tố chính giúp giá dầu đi lên. Kinh tế phục hồi sẽ dần đến nhu cầu nhiên liệu tăng cao. Ngoài ra, chứng khoán tăng giá sẽ kéo theo giá dầu", Toby Hassall, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Commodity Warrants Australia (Sydney) nói.

Một yếu tố khác khiến dầu tăng giá là cuộc chiến của phiến quân thuộc Phong trào giải phóng vùng châu thổ sông Niger (MEND) tại Nigeria, tiếp tục bùng nổ từ 13/5 vừa qua. Nhóm này tuyên bố họ là tác giả của vụ phá hủy hai đường ống dẫn dầu và khí tự nhiên của tập đoàn Chevron hôm 17/5. Họ đe dọa sẽ tiếp tục phong tỏa các đường ống tại khu vực miền nam nước này.

Giá tăng sát mốc 60 USD khiến các nhà đầu tư phấn chấn, nhưng báo cáo mới nhất cho thấy tình hình thực tế vẫn còn nhiều lo ngại. Lượng dầu dự trữ trong tuần kết thúc vào 1/5 đã đạt mức cao nhất trong vòng 20 năm qua. Nhu cầu dầu mỗi ngày trên toàn nước Mỹ giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 18,2 triệu thùng. Sức tiêu thụ xăng cũng giảm 1,2% so với năm ngoái.

Trong một tuyên bố ngày hôm qua, Chủ tịch Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đồng thời là Bộ trưởng Dầu mỏ Angola, ông Jose Maria Botelho de Vasconcelos, nói: "Các nước thuộc OPEC cần mạnh tay hơn nữa trong việc tuân thủ việc cắt giảm sản lượng, giúp bình ổn giá cả trên thị trường dầu". Giới đầu tư đang chờ đợi những biện pháp mạnh tay tiếp theo của OPEC trong phiên họp sắp tới của tổ chức vào 28/5 tại Vienna. Đợt cắt giảm gần đây nhất của OPEC là hôm 17/2, với 4 triệu thùng dầu.