Giá dầu vượt 40 USD/thùng, giá vàng trong nước mất mốc 1,8 triệu đồng/chỉ

Tỷ giá USD so với Euro trên thị trường quốc tế và so với VND tại thị trường trong nước tương đối bình ổn.

Giảm 10.000 đồng/chỉ

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 11,9 USD/oz (1,4%) so với giá đóng cửa phiên liền trước, đạt mức 881,4 USD/oz.

Giá vàng kỳ hạn tháng 2 giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) đóng cửa với mức tăng 4,1 USD/oz (0,5%), đạt mức 875,3 USD/oz.

Đây đều là các mức tăng thấp hơn mức tăng của giá vàng tại thị trường châu Á ở phiên sáng hôm qua. Tuy nhiên, theo hãng tin tài chính Bloomberg, mức giá đóng cửa của thị trường vàng phiên này tại New York vẫn là mức giá cao nhất trong vòng 11 tuần trở lại đây.

Giá vàng tại thị trường trong nước sáng nay đồng loạt giảm 10.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Vào lúc 9h55 sáng nay, giá vàng trên thị trường tự do như sau:

Giá vàng SJC tại Hà Nội theo thông tin niêm yết trên website của công ty này là 1.783.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.792.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 7.000 đồng/chỉ và 10.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua.

Giá vàng SJC giao dịch tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý có giá tương ứng là 1.780.000 đồng/chỉ và 1.790.000 đồng/chỉ, giảm 5.000 đồng/chỉ và 10.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 1.780.000 đồng/chỉ và 1.790.000 đồng/chỉ, giảm 5.000 đồng/chỉ và 10.000 đồng/chỉ.

Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á trên bảng giá trực tuyến Kitco là 879 USD/oz, giảm 2,4 USD/oz so với giá đóng cửa tại New York. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2 giao dịch điện tử tại NYMEX là 879,3 USD/oz, tăng 4 USD/oz.

Với tỷ giá USD bán ra do Ngân hàng Vietcombank áp dụng là 1 USD = 17.489 VND, giá vàng thế giới giao ngay lúc 9h55 tương ứng với mức 1.852.000 đồng/chỉ *. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới đang cao hơn giá vàng bán ra trong nước 60.000 - 62.000 đồng/chỉ.

Bất ổn tại Trung Đông tiếp tục là nhân tố chính hỗ trợ giá vàng và dầu thô trong phiên này. Hôm qua, phía Israel đã tập trung nhiều xe tăng và bắt đầu huy động hàng ngàn lính dự bị tại khu vực gần dải Gaza. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Ehud Barak gọi cuộc xung đột này là một cuộc chiến tranh chống lại lực lượng Hamas của Palestine.

Từ khi Israel bắt đầu các cuộc không kích trên dải Gaza nhằm vào phía Palestine hôm 27/12 tới nay, đã có ít nhất 345 người Palestine thiệt mạng và 1.400 người khác bị thương.

Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn số liệu của công ty GFMS Ltd có trụ sở tại London cho hay, Trung Đông là khu vực tiêu thụ nhiều vàng thỏi thứ hai trên thế giới. Năm 2007, các nhà đầu tư ở khu vực này đã mua vào 46,8 triệu tấn vàng thỏi. Đứng đầu thế giới về nắm giữ vàng thỏi là các nhà đầu tư ở tiểu lục địa Ấn Độ, bao gồm Ấn Độ và Pakistan.

Giá dầu tăng mạnh

Bên cạnh đó, Trung Đông cũng là khu vực chiếm 1/3 sản lượng dầu thô của thế giới. Riêng Iran, nước hậu thuẫn lực lượng Hamas, là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ hai thế giới.

Trên thị trường dầu thô, mốc 40 USD/thùng đã xuất hiện trở lại trong phiên này.

Đóng cửa tại sàn NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 tăng 2,31 USD/thùng (6,1%) so với giá chốt phiên liền trước, lên mức 40,02 USD/thùng.

Giá dầu thô Brent giao tháng 2 tại London cũng tăng 2,18 USD/thùng (5,7%), đạt mức 40,55 USD/thùng.

Sáng nay, giá dầu trên thị trường thế giới tiếp tục tăng nhẹ so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Vào lúc 10h15 theo giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ kỳ hạn tháng 2 giao dịch điện tử ở NYMEX là 40,24 USD/thùng, tăng 0,22 USD/thùng.

USD ổn định

Trên thị trường ngoại tệ, đồng Euro sáng nay lên giá so với USD do giới đầu tư lo ngại, giá dầu tăng trở lại sẽ khiến tình hình suy thoái kinh tế ở Mỹ thêm trầm trọng. Tuy nhiên, tỷ giá giữa hai đồng tiền này trong một số phiên gần đây không biến động với biên độ lớn, chủ yếu xoay quanh ngưỡng 1,4 USD đổi được 1 Euro.

Theo số liệu do Bloomberg cung cấp, vào lúc 11h25 tại Tokyo, 1 Euro tương đương 1,4096 USD so với mức 1 Euro đổi được 1,3927 USD cuối ngày hôm qua tại New York.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD/VND do ngân hàng niêm yết diễn biến theo chiều đi xuống.

Tỷ giá USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày hôm nay là 16.980 VND/USD, giảm 4 VND/USD so với hôm qua.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD được niêm yết ở mức lần lượt là 17.380 VND/USD và 17.489 VND/USD, giá mua vào giảm 50 VND/USD, giá bán ra giảm 5 VND/USD.

Tuy nhiên, trên thị trường tự do, giá USD gần như đứng yên. Tại một số điểm giao dịch, giá USD sáng nay phổ biến ở mức 17.450 VND/USD (mua vào) và 17.500 VND/USD (bán ra).

* Công thức quy đổi giá vàng thế giới: Giá vàng thế giới / 8,3 * Tỷ giá USD/VND (1 ounce = 8,3 chỉ).