Giá dầu xuống mức 35 USD/thùng, giá vàng giảm mạnh

Tại thị trường trong nước, giá vàng sáng nay đồng loạt giảm trên dưới 15.000 đồng/chỉ. Giá USD trên thị trường tự do cũng tiếp tục trượt dốc.

Giá dầu sụt mạnh

Chốt phiên giao dịch hôm qua tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1 đã giảm 3,84 USD/thùng (9,6%), còn 36,22 USD/thùng, thấp nhất từ ngày 26/6/2004 tới nay. Trước đó, trong phiên giao dịch, có lúc giá dầu tại đây đã giảm về mức 35,98 USD/thùng.

So với mức đỉnh 147,27 USD/thùng hôm 11/7 vừa qua, hiện giá dầu đã giảm 75%. Riêng trong tuần này, giá dầu đã giảm hơn 20%.

Tại thị trường London, giá dầu thô Brent giao tháng 2 giảm 2,17 USD/thùng (4,8%), còn 43,36 USD/thùng.

Vào lúc 9h30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ giao dịch điện tử trên sàn NYMEX phục hồi nhẹ, tăng 0,18 USD/thùng so với giá đóng cửa phiên hôm qua, lên mức 36,4 USD/thùng.

Tình hình kinh tế sa sút dẫn tới nhu cầu tiêu thụ năng lượng của Mỹ và cả thế giới sụt giảm đang khiến lượng dầu tồn kho tại thị trường New York tăng mạnh. Theo số liệu do Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 17/12, lượng dầu tồn kho ở khu vực Cushing, bang Oklahoma – nơi dầu giao dịch trên sàn NYMEX được lưu kho – đã tăng 21% lên mức 27,5 triệu thùng vào tuần trước, mức cao nhất từ tháng 5/2007 tới nay.

Giới đầu cơ ở Mỹ đang kỳ vọng giá dầu sẽ chỉ có thể phục hồi trong dài hạn, ít nhất là sang năm 2010, do đó, những hợp đồng kỳ hạn trong thời gian trước mắt sẽ tiếp tục chịu áp lực mất giá.

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) mới đây dự báo, tiêu thụ dầu của thế giới năm tới sẽ giảm 0,2%, còn 85,68 triệu thùng/ngày. Còn Bộ Năng lượng Mỹ thì cho rằng, nhu cầu dầu toàn cầu năm 2009 sẽ giảm 0,5%, còn 85,3 triệu thùng/ngày. Giới quan sát nhận định, mức cắt giảm sản lượng kỷ lục gần 2,5 triệu thùng/ngày mà OPEC đưa ra hôm 17/12 vừa rồi sẽ thấp hơn mức sụt giảm nhu cầu dầu của thế giới.

Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn một báo cáo của ngân hàng JP Morgan Chase của Mỹ dự báo rằng, giá dầu thế giới năm 2009 sẽ ở mức trung bình là 43 USD/thùng, so với mức dự báo trước đó là 69 USD/thùng.

Giá vàng giảm trở lại

Sau một thời gian tăng liên tục, giá vàng thế giới đêm qua đã giảm trở lại. Chốt phiên tại thị thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 14,3 USD/oz (1,7%) so với giá đóng cửa phiên liền trước, còn 853,9 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2 kết thúc ngày với mức giảm 7,9 USD/oz (0,9%), còn 860,6 USD/oz.

Vào lúc 9h55 sáng nay, giá vàng tại thị trường trong nước như sau:

Giá vàng SJC tại Hà Nội theo thông tin niêm yết trên website của công ty là 1.730.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.738.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 13.000 đồng/chỉ và 14.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 1.728.000 đồng/chỉ và 1.737.000 đồng/chỉ, giảm 14.000 đồng/chỉ và 13.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.720.000 đồng/chỉ và 1.735.000 đồng/chỉ, giảm 15.000 đồng/chỉ và 12.000 đồng/chỉ.

Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay tại châu Á trên bảng giá trực tuyến Kitco là 850,7 USD/oz, giảm 3,2 USD/oz. Giá vàng kỳ hạn tại NYMEX giảm 10,2 USD/oz, còn 850,4 USD/oz.

Lấy tỷ giá bán ra USD của Vietcombank là 1 USD = 16.990 VND để tính toán, giá vàng giao ngay lúc 9h55 tương ứng với mức 1.741.000 đồng/chỉ *. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới đang cao hơn giá vàng trong nước 3.000 – 6.000 đồng/chỉ.

Có một số lý do chính sau dẫn tới sự đi xuống của giá vàng phiên này:

Thứ nhất, giá vàng đã tăng liên tục trong vòng hơn 1 tuần, do đó, giới đầu tư nhận thấy đây là thời điểm hợp lý để chốt lãi. Mặt khác, thua lỗ vẫn xảy ra ở các kênh đầu tư khác, do đó áp lực bán vàng ra để bù lỗ vẫn còn. Các nhà phân tích cho hay, trong danh mục đầu tư hàng hóa, hiện vàng là mặt hàng có mức lợi nhuận tốt nhất và tính thanh khoản cao nhất.

Thứ hai, đồng USD hôm qua đã phục hồi trở lại so với Euro và các ngoại tệ mạnh khác. Cuối ngày hôm qua tại thị trường New York, 1 Euro tương đương với 1,4240 USD, so với mức 1Euro tương đương 1,4419 USD cách đó một ngày. Theo số liệu của Bloomberg, vào lúc 9h46 sáng nay tại Tokyo, 1 Euro bằng 1,4277 USD.

Theo giới quan sát quốc tế, hiện giá vàng đang chịu hai luồng tác động trái chiều nhau. Một mặt, nguy cơ giảm phát và việc giới đầu tư bán vàng ra để huy động tiền mặt đang tạo áp lực mất giá cho vàng. Nhưng mặt khác, sự mất giá của đồng USD sau đợt cắt giảm lãi suất vừa rồi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và nhu cầu mua vàng để đề phòng khủng hoảng lại đang nâng đỡ giá vàng.

Ngân hàng Barclays của Anh dự báo, giá vàng sẽ ở mức bình quân 820 USD/oz trong năm tới.

USD thị trường tự do mất giá thêm

Điểm qua thị trường ngoại tệ trong nước, hôm nay, tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 1 VND/USD so với hôm qua, lên mức 16.495 VND/USD.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD được niêm yết ở mức lần lượt là 16.985 VND/USD và 16.990 VND/USD, giá mua vào giữ nguyên, giá bán ra tăng 1 VND/USD.

Tuy nhiên, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục giảm. Tại một số điểm giao dịch, giá USD sáng nay phổ biến ở mức 17.180 VND/USD (mua vào) và 17.200 VND/USD (bán ra), giảm 20 VND/USD và 30 VND/USD.

* Công thức quy đổi giá vàng thế giới: Giá vàng thế giới / 8,3 * Tỷ giá USD/VND (1 ounce = 8,3 chỉ).