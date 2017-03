Giá dịch vụ vẫn ngất ngưởng

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội giải trình việc CPI tăng * Đà Nẵng tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chín tháng cuối năm 2010 sáng 12-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo các ngành phải làm rõ tại sao chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội trong tháng 2-2010 lại tăng cao như vậy. Ông Thảo cho biết với mức tăng CPI gần gấp đôi so với TP.HCM và cả nước, Thủ tướng đã yêu cầu Hà Nội phải giải trình cụ thể sự việc này. Theo phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ, CPI của Hà Nội trong tháng 2-2010 đã tăng 2,61% so với tháng trước và tăng 9,96% so với cùng kỳ 2009, trong hai tháng đầu năm 2010 cũng tăng 8,04% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong tháng 2 đã tăng 4,24%. Một số dịch vụ khác như giữ xe máy tăng giá từ 2.000 đồng lên 10.000 đồng, giữ ôtô tăng từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng, các mặt hàng dịch vụ ăn uống cũng tăng khủng khiếp. Ông Đỗ Ngọc Khải, phó cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội, khẳng định trước và sau tết các mặt hàng dịch vụ đều tăng và mấu chốt chính của việc tăng giá này do thiếu và không được kiểm soát. * UBND TP Đà Nẵng vừa yêu cầu các ngành chức năng đảm bảo nguồn hàng hóa tiêu dùng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của người dân với giá cả hợp lý. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý đối với các hành vi tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh trên thị trường và tâm lý người tiêu dùng... XUÂN LONG - TUỆ ANH