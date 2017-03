Giá điện mới sẽ đảm bảo bình ổn thị trường

Bộ Công thương cho biết đã nhận được đề xuất về mức bán than cho điện của của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) với mức giá lên đến gần 150% so với mức hiện hành. Tuy nhiên, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu rồi báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định giá than cho điện trong năm 2010 thực hiện theo cơ chế thị trường. Tinh thần là từng bước trong quý I-2010, tùy theo thu nhập của người dân, Bộ Công thương sẽ tính toán điều tiết giá điện cho hợp lí. Đồng thời, đề xuất lên Chính phủ tiếp tục có chính sách ưu đãi về giá điện cho 20% hộ nghèo. Tại cuộc họp báo chiều 7-1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết Chính phủ đảm bảo mục tiêu bình ổn giá của năm 2010 và chỉ tiêu lạm phát không quá 7%.

LÊ THANH