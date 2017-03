Giá điện tăng bình quân gần 5% kể từ ngày 1-3

Theo Bộ công Thương, phương án tăng giá điện thấp nhất ở mức 4,98% sẽ tác động không đáng kể tới nền kinh tế và đời sống nhân dân cũng như giá thành sản xuất.

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra thông số rơle tại trạm biến áp 110kV Kon Tum. Nguồn: Trần Lê Lâm/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu cho biết "việc đưa ra nhiều phương án điều chỉnh giá điện lần này là có nguyên nhân lớn xuất phát từ giá than. Như vậy nếu giá điện tăng chưa tới 5% thì giá than sẽ chỉ được tăng như vậy, với lý do là chúng ta lấy mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định đời sống là chính."

Cũng theo Thứ trưởng, việc lựa chọn phương án tăng giá điện đều có sự tham khảo ý kiến của các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan.

Theo TTXVN/Vietnam+