Giá điều tăng nhưng hết hàng để bán

Thị trường xuất khẩu điều nhân giao dịch sôi động từ đầu tháng 8, giá hiện tại cao hơn 500-700 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2012.

Theo ông Thanh, nguyên nhân chính là do thị trường Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu nhân điều để chuẩn bị cho dịp tết Trung thu, thị trường châu Âu và Bắc Mỹ cũng tăng cường mua hàng phục vụ các dịp lễ cuối năm. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp điều nước ta đã phải từ chối ký thêm hợp đồng đơn hàng mới do nguồn cung hạn chế. Dự báo từ nay đến tháng 10-2013, thị trường xuất khẩu điều sẽ sôi động do nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh, giá có thể tiếp tục tăng vì nguồn cung hạn hẹp do thiên tai, hạn hán làm giảm năng suất điều.

QUANG HUY