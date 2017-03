Giá “đô” lên, nhà nhập khẩu gặp khó

Giá USD chợ đen vượt giá trần quy định (PL)- Hôm qua (10-11), giá mua vào, bán ra USD trên thị trường tự do đã giảm 50 đồng so với ngày trước đó, xuống còn 17.150-17.300 đồng/USD. Tuy nhiên, so với giá trần của Ngân hàng nhà nước quy định thì giá USD chợ đen đã vượt 304 đồng/USD. Nguyên nhân đẩy giá USD trên thị trường không chính thức tăng vọt, theo ông Hoàng Đức Long - Phó phòng Kinh doanh tiền tệ Ngân hàng cổ phần thương mại Phát triển nhà TP.HCM (HDBank), là do tâm lý người dân muốn giữ USD. Hơn nữa, vào cuối năm các doanh nghiệp nhập khẩu có nhu cầu mua USD. Ông Long cũng khẳng định hiện nguồn cung USD tại ngân hàng rất ổn định. Cũng trong ngày hôm qua, tỷ giá VND/USD ở các ngân hàng thương mại đã giảm hai đồng so với ngày liền trước, giá mua vào - bán ra xuống còn 16.986 - 16.996 đồng/USD. MAI PHƯƠNG