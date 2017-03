Giá đôla chợ đen áp sát ngưỡng 19.900 đồng

Theo Lệ Chi ( VNE)



Sáng nay, giá USD tại thị trường tự do TP HCM dao động quanh 19.720 - 19.820 đồng. So với chiều qua, mỗi đôla mua vào tăng 60 đồng trong khi bán ra tăng gần 70 đồng. Nếu so với ngày 17/11, mỗi đôla Mỹ tại một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM đã tăng khoảng 500 đồng. Cụ thể, giá bán 19.300 đồng đổi một đôla Mỹ được nhiều doanh nghiệp ở quận 1 chào trong ngày 17/11 lần lượt đẩy lên 19.830 đồng vào sáng nay, giá thu mua cũng được nâng lên 19.730 đồng đổi một đô.Trong khi đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng cũng như mức niêm yết tại các ngân hàng thương mại so với ngày hôm qua 23/11, đều điều chỉnh tăng tương ứng 3 và 4 đồng trên một USD. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay giữ ở 17.030 đồng một đôla, trong khi mức niêm yết phổ biến tại các ngân hàng thương mại đạt 17.882 đồng. Như vậy, trong vòng một tuần qua, trong khi giá niêm yết tại các điểm thu đổi "chợ đen" trên địa bàn TP HCM tăng 500 đồng thì ngân hàng thương mại tăng thêm khoảng 8 đồng.Tỷ giá đôla thị trường tự do đang tiếp tục tăng cao khiến tình hình giao dịch ngoài thị trường cũng rất phức tạp. Lực mua và bán còn tùy thuộc từng địa bàn khác nhau. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại khu vực chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, hai ngày nay, do giá USD tăng nên lượng người đến mua đôla về cất trữ nhiều hơn bán. Trong khi, các điểm thu đổi ngoại tệ tại các quận 1, quận 5, thì giao dịch vẫn không thay đổi nhiều so với những ngày trước. Lượng người mua và bán đều tương đương nhau. Theo giải thích của một số chủ thu đổi ngoại tệ tại quận 1, TP HCM, người mua phần lớn do nhu cầu bắt buộc. Ngoài ra, không có hiện tượng ồ ạt đi mua vì giá lên.Tiến sĩ Phạm Minh Trí cho rằng, biến động giá vàng, đôla trên thị trường thế giới, nhất là biến động có tính sốt nóng của giá vàng, tỷ giá USD/VND trên thị trường trong nước trong khoảng thời gian ngắn gần đây, đã hé lộ triệu chứng "lâm sàng" rất đáng lo ngại cho sức khỏe của đồng tiền VN. Nếu Ngân hàng Nhà nước không có biện pháp ngăn chặn kịp thời có thể tác động đến nguy cơ lạm phát cao ngay trong giai đoạn phục hồi sắp tới.