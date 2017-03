Giá đôla "chợ đen" giảm mạnh, vàng cũng xuống giá

Một số cửa hàng trên phố Hà Trung, Kim Mã, Nguyễn Thái Học... chào giá thấp hơn thế, chỉ còn 16.600-16.800 đồng (mua vào - bán ra) cho mỗi đôla.

Giá đôla "chợ đen" sau 10h sáng qua đột ngột tăng, cao điểm là vào lúc giữa chiều qua, với 17.500 đồng cho mỗi đôla (bán ra). Chiều qua, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo khuyên người dân không nên đổ xô mua ngoại tệ lúc này, vì dễ bị thua thiệt. Ngân hàng cũng tuyên bố đủ ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Thông tin này tác động không nhỏ đến thị trường ngoại tệ. Đến sáng nay giá đôla giảm trung bình 100 đồng so với giá chiều qua. Đến đầu giờ chiều nay, giá sụt giảm mạnh.

Lượng giao dịch cũng giảm đến hai phần ba so với ngày hôm qua. Chị Loan, một khách hàng trên phố Hà Trung, đang định đến mua ngoại tệ để chuẩn bị cho cả nhà đi du lịch nước ngoài, thấy giá bán cao, chị tính: "Giá lên nhanh rồi cũng sẽ hạ nhanh thôi. Đợi thêm vài hôm nữa xem có xuống không rồi mình mua cũng chưa muộn".

Sau khi tăng nhẹ vào buổi sáng, đến khoảng 2h chiều nay, giá vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ.

Vàng SJC được Công ty SJC công bố lúc 2h chiều là 1,915-1,93 triệu đồng mỗi chỉ (mua vào - bán ra), giảm trung bình 5.000 đồng mỗi chỉ so với giữa buổi sáng. Mức giá lúc 10h sáng nay công ty niêm yết là 1,922-1,94 triệu đồng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Rồng Vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng đột ngột giảm 5.000 đồng mỗi chỉ so với giá giữa buổi sáng, mua vào còn 1,917 triệu đồng, trong khi giá bán là 1,935 triệu đồng cho mỗi chỉ vàng. Vào lúc 10h sáng nay, công ty còn rao bán với giá 1,94 triệu đồng và mua vào với giá 1,922 triệu đồng cho mỗi chỉ vàng, tăng trung bình 4.000 đồng so với giá chiều qua.

Theo ông Chu Văn Học, giám đốc kinh doanh thuộc Công ty vàng bạc đá quý SJC Hà Nội, giá vàng trong nước ngoài chịu tác động từ diễn biến giá vàng thế giới, còn bởi biến động tỷ giá.

Trên sàn vàng ACB trên phố Phùng Hưng, số nhà đầu tư lên sàn đã nhỉnh hơn một chút so với chuỗi ngày giảm giá cuối tuần trước. Tuy nhiên, lệnh đặt mua, đặt bán vẫn dè dặt.

Anh Quốc Cường, một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm trên sàn vàng này nói: "Nhiều người coi lúc vàng đang "sốt cao", tranh thủ "lướt sóng", nhưng những nhà đầu tư có vốn lớn, nếu có ý định đầu tư lâu dài thường tỏ ra rất bình tĩnh trước những diễn biến lên xuống này. Chơi vàng nhiều khi phải chấp nhận một tỷ lệ rủi ro nhất định".

Tại TP HCM, 10h sáng nay, giá vàng giao dịch ở mức 19,38-19,27 triệu đồng một lượng (bán ra - mua vào). Trong buổi sáng, giá vàng đã nhiều lần được điều chỉnh lên.

Đầu giờ sáng, các cửa hàng kim hoàn giao dịch ở mức 19,3-19,18 triệu đồng một lượng. Khoảng một tiếng sau, tiệm đã thông báo giá mới, tăng thêm 30.000 đồng một lượng.

"Khoảng 10h, cửa hàng lại nhận được mức báo giá mới, bán ra 19,38 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua", chủ tiệm vàng Hương Trang (Trung tâm vàng bạc đá quý Bến Thành) cho biết.

Vàng miếng Phượng Hoàng PNJ - DongA Bank của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vào lúc 11h niêm yết ở mức giá 19,28-19,2 triệu đồng một lượng (bán ra - mua vào). Trong ngày 21/7, công ty này đã bán được khoảng 80 lượng.

Trên sàn giao dịch vàng Ngân hàng Á Châu (ACB) vào gần cuối phiên giao dịch buổi sáng, khối lượng khớp lệnh đạt 150.950 lượng, tương đương giá trị 2.912 tỷ đồng. Giá khớp lệnh trên sàn khoảng 19,3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng SJC tại TP HCM sáng qua sau khi tăng lên mức 19,4 triệu đồng một lượng (bán ra), đến trước giờ đóng cửa đã giảm xuống còn 19,28 triệu đồng.

Giá USD trên thị trường tự do bán ra sáng nay giảm đến 400 đồng một đôla so với cuối ngày hôm qua. Hiện giao dịch tại các điểm thu đổi ngoại tệ TP HCM ở mức 17.000-17.100 đồng một đôla.

Tại các ngân hàng, giá USD niêm yết 16.650-16.780 đồng một đôla (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, đêm qua, giá vàng giao tháng 8 chốt phiên giao dịch tại New York ở mức 963,7 USD mỗi ounce, tăng 5,7 USD so với giá chốt phiên hôm trước. Trong ngày giao dịch, giá vàng khi cao nhất đã chạm đỉnh 966,5 USD mỗi ounce.

Trên bảng điện tử Kitco.com, vào lúc 3h chiều nay theo giờ Hà Nội, vàng giao ngay tại châu Á đang giao dịch ở mức 972,3 USD mỗi ounce, tăng 6,5 USD so với giá chốt phiên liền trước tại New York (965,8 USD mỗi ounce).

Thị trường kim loại quý thế giới được hỗ trợ từ đà tăng trở lại của giá dầu. Chốt phiên giao dịch đêm qua, giá dầu giao tháng 8 tại New York đã lên trên 131 USD mỗi thùng, tăng trên 2 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước, phần lớn do những lo ngại nguồn cung bị gián đoạn bởi bất ổn tại Mexico, bất đồng giữa Iran với các nước phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân của nước này.

Trong khi đó, đồng đôla tiếp tục suy yếu so với các đồng tiền mạnh khác, với 1 euro đổi được 1,5927 đôla Mỹ, tăng so với tỷ giá 1,5874 sáng hôm qua.