Giá đôla chợ đen tiếp tục tăng cao

Tại TP HCM, nhiều điểm thu mua ngoại tệ báo giá bán USD ở mức cao ngất ngưởng 19.330 đồng, cao hơn 30 đồng so với hôm qua. Cùng lúc, giá thu mua cũng ở mức 19.280 đồng, có nơi thấp hơn 20 đồng quanh 19.260 đồng. Trong khi đó, tại Hà Nội giá thu gom cũng suýt sao với TP HCM khi được các điểm thu mua công bố giá mua và bán lên 19.290-19.320 đồng đổi một USD.

Nhiều chủ cửa hàng thu mua ngoại tệ tại TP HCM cho biết, giá USD tăng cao chủ yếu do tâm lý lo ngại thiếu nguồn cung, lượng người đi mua cũng đang tăng lên. Chủ hiệu vàng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 cho biết, hôm qua lượng khách đến mua đôla chiếm áp đảo so với bán. Có người mạnh tay mua một lần mấy chục nghìn USD.

Chủ hiệu vàng trên đường Lê Lợi, quận 1 cho biết, nguồn USD hiện không thiếu, khách muốn mua bao nhiêu đều có thể đáp ứng được.

Niêm yết của các ngân hàng hôm nay vẫn không đổi, ở mức kịch trần so với tỷ giá liên ngân hàng.

Thị trường vàng trong nước cũng đang ấm lên. Lúc 8h15 sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC đã tăng lên 28,28-28,32 triệu đồng một lượng. Mỗi lượng mua vào, bán ra hiện đắt thêm 130.000 đồng so với sáng 16/8. Tại một số hiệu kim hoàn ở TP HCM niêm yết giá mua quanh 28,27 triệu đồng và bán ra 28,34 triệu đồng.

Vàng miếng SBJ trong phiên giao dịch hôm nay cũng được điều chỉnh tăng theo sát với diễn giá vàng thế giới. Tính đến 7h40, giá được niêm yết mua bán ở mức 28,27-28,31 triệu đồng mỗi lượng, tăng lần lượt 70.000 chiều mua vào và 90.000 đồng bán ra so với mức giá cuối ngày hôm qua.

Theo Công ty Sacombank-SBJ, thị trường vàng vật chất bắt đầu ấm lên khi kim loại quý đang trong xu hướng tăng giá. Lượng khách hàng đến mua nhiều hơn so với bán ra vì các nhà đầu tư đang mong đợi giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao cùng với diễn biến tăng khá mạnh của vàng thế giới.

Trong ngày đầu tuần, giá kim loại quý quốc tế tăng mạnh tại phiên giao dịch châu Á và châu Âu. Có lúc, giá ngoi lên 1.224 USD mỗi ounce, tăng hơn 10 USD so với giá mở cửa. Bước sang giờ giao dịch New York, giá vàng tiếp tục đi lên và chạm mức cao 1.227 USD một ounce do đồng đôla Mỹ suy yếu. Tuy nhiên, càng về cuối phiên, giá giảm dần nhưng cũng đóng cửa ngày ở mức cao 1.226 USD mỗi ounce. Cùng lúc, vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của New York tăng 10,3 USD lên 1.226,90 USD một ounce.

Đến sáng nay, giá kim loại quý quốc tế đang giảm nhẹ. Tính đến 9h5 (giờ Hà Nội) mỗi ounce vàng tương đương 1.223,20 USD một ounce, giảm 2,8 USD so với giá mở cửa. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.100 đồng, giá vàng quốc tế quy đổi hiện có giá khoảng 28,45 triệu đồng, cao hơn giá trong nước gần 200.000 đồng một lượng. Như vậy, sau nhiều tháng liền thấp hơn giá trong nước, giá quy đổi hiện đã quay ngoắc và vượt qua giá vàng nội.

Lệ Chi