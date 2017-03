Giá đôla Mỹ vọt lên 19.260 đồng

Thương hiệu vàng miếng SJC sáng nay được niêm yết ở 28,07-28,11 triệu đồng, tăng nhẹ 20.000 đến 30.000 đồng so với chiều qua. Tại Hà Nội, giá đại lý thu mua và bán ra đều thấp hơn, chỉ ở 28,05-28,10 triệu đồng.

Doanh nghiệp Sacombank-SBJ cũng điều chỉnh tăng nhẹ 30.000 đồng so với chiều qua, nay nhích lên 28,07-28,10 triệu đồng. Vàng trong nước chưa phục hồi về mức giá đầu tuần ở 28,15 triệu đồng. Trong giai đoạn giá hết lên rồi lại xuống trong khoảng hẹp như suốt một tháng qua, giao dịch ở thế cầm chừng do ít ai muốn mua và bán thời điểm này.

Sacombank-SBJ cho rằng một khi mỗi lượng vàng chưa vượt 28,3 triệu đồng hoặc xuống dưới 27,8 triệu đồng thì thị trường vẫn chưa thể sôi động trở lại. Doanh nghiệp này đưa ra dự báo giá cho ngày hôm nay trong khoảng 28,05 đến 28,20 triệu đồng.

Trong khi đó trên thị trường đôla chợ đen, giá bán USD đột ngột tăng sáng nay. Tính đến 10h15, các điểm thu đổi báo giá bán từ 19.250 đến 19.260 đồng, tăng từ 10 đến 20 đồng so với hôm qua. Đây là ngày đầu tiên niêm yết bán đi lên sau nhiều phiên liên tiếp ổn định ở 19.240 đồng. Chiều thu mua phổ biến quanh 19.230 đồng. Tuy nhiên, một số nơi khác lại nới rộng khoảng cách giữa mua và bán nhằm hạn chế giao dịch, với giá thu mua đôla chỉ ở 19.200 đồng, thấp hơn 50 đồng so với bán.

Trên thị trường thế giới vào hôm qua, giá vàng đi lên ngày thứ 4 khi thị trường chứng khoán và đồng đôla rớt giá mạnh sau khi có tin cho rằng Cục Dự trữ liên bang sẽ duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục thêm một thời gian nữa để hỗ trợ kinh tế. Tuy nhiên, đà tăng cũng ở mức khiêm tốn. Tính đến 10h43 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng tương đương 1.203,30 USD, giảm nhẹ 0,50 USD so với mở cửa.

Sáng nay, chỉ số Nikkei của Nhật mất thêm 2%, chủ yếu do đồng yen mạnh lên so với đôla Mỹ làm hao hụt lợi nhuận ở nước ngoài của các nhà xuất khẩu Nhật Bản. Đồng đôla Mỹ đang ở mức thấp nhất suốt 15 năm so với đồng yen.

Theo Thanh Bình( VNE)