Giá đôla trên thị trường tự do bất ngờ tăng vọt

Cụ thể, ngày 11-7, tại Vietcombank, giá mua vào bán ra đồng USD đều điều chỉnh giảm nhẹ 5 đồng, hiện giao dịch quanh mức 22,715-22,785 VND/USD. Tại VietBank, giá mua bán USD vẫn “đứng im” trong bốn phiên liên tiếp và hiện neo ở ngưỡng 22,670-22,790 VND/USD.



Tuy nhiên, sau một thời gian dài diễn biến khá khớp nhau, tỉ giá tự do đảo chiều tăng vượt tỉ giá tại ngân hàng thương mại. Hiện giá bán USD tự do tăng khoảng 80-85 đồng so với bán USD tại các ngân hàng thương mại, giá mua vào bán ra trên thị trường tự do nâng lên mức 22,840-22,870 VND/USD.

Giá USD tự do bắt đầu nổi sóng nhẹ sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng tỉ giá mua vào hai tuần trước. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm tỉ giá tự do vẫn giảm 1,1%.

Theo chuyên gia tài chính, ông Nguyễn Đức Hùng Linh: “Biến động tỉ giá tự do ngắn hạn chưa đáng lo ngại khi cán cân cung cầu ngoại tệ vẫn tốt nhờ dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) và vốn đầu tư gián tiếp (FII)”.

Trong khi giá USD tự do biến động thì giá vàng miếng sáng nay chỉ nhích nhẹ vài chục ngàn đồng/lượng với không khí giao dịch thời gian gần đây vô cùng trầm lắng.

Những diễn biến không đồng nhất của giá vàng trong nước và quốc tế khiến cho các nhà đầu tư tỏ ra khá thận trọng, rón rén trong từng quyết định của mình. Không khí giao dịch trong các phiên gần đây diễn ra tương đối trầm lắng. Các giao dịch phát sinh diễn ra nhỏ lẻ, chủ yếu mua vàng vào theo nhu cầu tích trữ cá nhân.

Nhiều chuyên gia và nhà đầu tư giàu kinh nghiệm dự đoán cánh cửa đi xuống dưới 36 triệu đồng/lượng vẫn đang rộng mở. Hiện giá mua vào bán ra vàng miếng dao động ở ngưỡng 36,08-36,30 triệu đồng/lượng, tăng 30.000 đồng/lượng so với chiều qua.