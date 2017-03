Giá đôla trên thị trường tự do giảm dần

Công ty Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội sáng nay niêm yết giá ở mức 17.000-17.350 đồng (mua vào - bán ra).

Tại công ty Quốc Trinh trên phố Hà Trung, lượng khách đến giao dịch vẫn đông, song phần lớn đến bán đôla và vàng. Chị Thanh, một khách hàng tại đây cho hay, sáng qua chị mua 7.000 USD khi giá chưa đến 17.000 đồng, nay thấy có dấu hiệu giảm, liền bán ra để tránh tỷ giá giảm thêm.

Vài khách hàng đến định mua đôla, song quan sát thấy người bán ra nhiều hơn là mua vào, cũng quyết định không mua nữa. Nhân viên của công ty Quốc Trinh cho hay, từ sáng máy đếm tiền của công ty hầu như đều dành để đếm tiền chuẩn bị giao cho khách đến bán ngoại tệ, thay vì để khách đếm tiền trước khi mua hàng như mọi khi.

Một quản lý tại đây cho hay, doanh nghiệp vàng bạc và thu đổi ngoại tệ cũng hoàn toàn bất ngờ về diễn biến thị trường đôla hôm qua.

Người bán USD đứng chật quầy thu đổi ngoại tệ chiều 27/5.

Ảnh: Hồng Nhung.

Tại các đại lý thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung, tình hình diễn biến tương tự. Một vài cửa hàng không có khách đến mua đôla. Đến 11h trưa, nhiều đại lý đã điều chỉnh giá giao dịch xuống 16.800-17.200 đồng.

Hôm qua, giá đôla trên thị trường tự do nhanh chóng vượt mốc 17.000 đồng, có nơi giá bán lên mức 17.500 đồng. Nhiều người dân đổ đến các quầy thu mua ngoại tệ và các doanh nghiệp vàng bạc để mua gom. Ngay sau diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo, trong đó khẳng định cơ quan này đủ khả năng can thiệp để tỷ giá không có biến động lớn.

Giá vàng cùng ngày cũng theo "ăn theo" giá đôla, lên mức 1,880 triệu đồng mỗi chỉ. Tuy nhiên, đến sáng nay, giá kim loại quý đã giảm mạnh 35.000 đồng.

Nhận xét về diễn biến giá đôla trên thị trường tự do hôm qua, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà cho rằng, nguyên nhân chính đẩy tỷ giá lên là do tâm lý của người dân và các doanh nghiệp đổ xô đi mua ngoại tệ dự trữ. Theo ông Trần Bắc Hà, có trường hợp doanh nghiệp chưa đến hạn thanh toán, song vẫn đi mua đôla, do lo sợ lạm phát gia tăng.

Chủ tịch BIDV cũng cho rằng, đầu tư vào đôla trong thời điểm hiện nay chưa chắc đã là kênh an toàn và hiệu quả nhất. Ông phân tích, từ đầu năm 2008 đến nay, đồng đôla liên tục giảm giá so với các loại ngoại tệ khác, do sự suy thoái của kinh tế Mỹ, mà nguyên nhân chủ yếu là cuộc khủng hoảng trên thị trường cho vay thế chấp nước này. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế thế giới đều nhận định về khả năng phục hồi yếu của nền kinh tế Mỹ trong thời gian tới. Điều này càng tạo áp lực giảm giá lên đôla.

Cũng theo ông Trần Bắc Hà, theo chỉ dạo của Chính phủ về nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát trong thời gian tới, tỷ giá ngoại tệ sẽ được kiểm soát không để tăng hoặc mất giá quá biên độ cộng trừ 2%. "Với mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang đạt mức tốt nhất từ trước đến nay, Ngân hàng Nhà nước chắc chắn sẽ có can thiệp kịp thời nhằm bình ổn tỷ giá", Chủ tịch BIDV cho biết thêm.