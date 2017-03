Giá đôla tự do lại rục rịch tăng

Theo Nhật Minh ( VNE)



Chỉ trong 3 ngày 17-19/11, mỗi đôla Mỹ trên thị trường tự do tại Hà Nội đã tăng khoảng 300 đồng. Giá bán 19.050 đồng đổi một đôla Mỹ được nhiều điểm thu đổi ngoại tệ tại quận Hoàn Kiếm chào trong ngày 17/11 lần lượt đẩy lên 19.250 đồng vào ngày 18/11 và 19.370 đồng một ngày sau đó. Đến sáng 20/11, giá bán ra USD trên thị trường tự do đã chạm mốc 19.400 đồng.Mức chênh lệch giá bán - mua tại các cửa hàng này vẫn được điều chỉnh nhiều lần trong ngày, tùy thuộc vào khả năng cân đối lượng ngoại tệ ra - vào của các đầu mối. Tuy nhiên, khác với giai đoạn tăng giá đột biến cách đây khoảng 10 ngày, giá mua vào hiện không thấp hơn mức bán ra quá 100 đồng mỗi USD.Theo giải thích của một số chủ cửa hàng có giao dịch đôla tự do, nguyên nhân của hiện tượng trên là do tỷ giá USD hiện đã khá hấp dẫn người bán. Trong khi đó, người mua phần lớn do nhu cầu bắt buộc. Dòng ngoại tệ chảy qua các đầu mối này tương đối ổn định nên các cửa hàng không phải nới biên độ để khuyến khích hay hạn chế giao dịch. Các chủ cửa hàng này cũng cho biết thường phải sau 9 giờ sáng mới quyết định giá giao dịch đầu ngày do phải chờ ngân hàng công bố giá.Trong khi đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng cũng như mức niêm yết tại các ngân hàng thương mại vẫn tăng đều với tốc độ 2 đồng mỗi ngày trong 3 ngày 17-19/11. Đến sáng ngày 20/11, cả hai tỷ giá điều chỉnh giảm 1 đồng trên một USD. Mức niêm yết phổ biến tại các ngân hàng thương mại đạt 17.876 đồng trong khi tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữ ở 17.025 đồng một đôla.