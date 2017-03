Giá đôla tự do rẻ hơn ngân hàng

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 1.278 USD/ounce, tương đương 34,42 triệu đồng/lượng. Giảm 22 USD/ounce so với hai ngày trước, tức giá vàng thế giới đã giảm 600.000 đồng/lượng.

Chịu tác động từ thị trường kim loại quý thế giới, giá vàng trong nước cũng rơi khỏi mốc 34 triệu đồng/lượng. Lúc 9 giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC tại TP.HCM giao dịch ở ngưỡng 33,76-33,96 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào bán ra ở mức 200.000 đồng/lượng. Chuỗi ngày giá vàng trong nước rẻ hơn giá vàng thế giới vẫn tiếp tục nối dài và hiện đang thấp hơn khoảng 460.000 đồng/lượng.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn giữ ổn định. Tại Vietcombank, giá USD mua vào bán ra ở mức 22.255-22.325 VND/USD, tăng nhẹ 5 đồng ở cả hai chiều so với một ngày trước. Trong khi đó, tại Eximbank giá USD không đổi so với ngày hôm qua, niêm yết ở mức 22.240-22.320 VND/USD, giảm nhẹ 5 đồng so với ngày 4-5.

Trên thị trường tự do, giá đôla đang rẻ hơn so với ngân hàng thương mại 30-35 đồng. Hiện mua vào bán ra ở quanh ngưỡng 22.270-22.290 VND/USD.