Giá đôla tự do vọt lên 19.750 đồng

Theo Nhật Minh - Song Linh ( VNE)



Giá bán ra đôla Mỹ tại nhiều điểm thu đổi ngoại tệ tự do tự do chiều 23/11 tại Hà Nội đã chạm ngưỡng 19.650 - 19.750 đồng (mua vào - bán ra) đổi một USD, tăng khoảng 150 đồng so với thời điểm 9 giờ sáng cùng ngày.Tỷ giá ngày đầu tuần thực sự là một cú sốc với nhiều doanh nghiệp cũng như cá nhân có nhu cầu về ngoại tệ khi cuối tuần trước, họ còn có thể giao dịch với mức 19.300 - 19.400 đồng đổi một USD.Nếu so sánh với mức niêm yết tại hầu hết các ngân hàng thương mại cho ngày 23/11 là 17.878 đồng, tỷ giá đôla "chợ đen" hiện đã vượt xa gần 2.000 đồng một USD, tương đương 10,5%.Thừa nhận những căng thẳng hiện nay trên thị trường ngoại tệ khi trả lời chất vấn Quốc hội tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết đang xin ý kiến Chính phủ về việc bổ sung nguồn cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào về việc này.Một số chuyên gia cho rằng cung ứng thêm ngoại tệ cho thị trường chưa hẳn là một giải pháp tối ưu, mà phải để thị trường vận hành theo đúng nguyên tắc thị trường, trong trường hợp bất khả kháng, cần tính tới giải pháp kết hối (buộc doanh nghiệp có nguồn ngoại tệ phải bán lại cho ngân hàng).Trao đổi với báo chí mới đây, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu tuyên bố sẽ không phá giá tiền đồng. Tại buổi đối thoại với doanh nghiệp quốc tế tại Singapore tuần trước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cũng khẳng định không có chuyện phá giá tiền đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá chính thức hiện tăng 5,18% so với cuối năm ngoái.Trong khi đôla Mỹ tiếp tục tăng giá chóng mặt so với đồng Việt Nam thì tình hình tỷ giá đồng tiền này so với một loạt hối đoái mạnh trên thế giới lại hoàn toàn trái ngược. Ngay tại New York, USD đã mất giá 0,77% so với đồng Euro trong ngày 23/11. Theo các chuyên gia của Standard Chartered, so sánh trị giá hai đồng tiền này sẽ thay đổi khoảng 7,1% trong năm nay.Theo hãng tin Bloomberg, việc chính phủ Mỹ chi ra 12.000 tỷ USD cho tài khóa và các gói cứu trợ, bán khoảng 4.000 tỷ USD trái phiếu chính phủ cộng với việc biến thị trường tín dụng nội địa trở thành nơi dễ thở nhất thế giới cho những người đi vay... là những nguyên nhân khiến đồng USD đi xuống.