Giá đường xuống thấp nhất trong 7 tháng qua

Giá đường kỳ hạn tại Mỹ phiên này đã giảm gần 6% xuống mức thấp nhất trong vòng bảy tháng, khi những ước tính được điều chỉnh tăng về sản lượng của Ấn Độ, nước tiêu thụ hàng đầu thế giới, làm tăng thêm sưc ép vốn khiến giá mặt hàng này giảm 1/3, từ mức cao nhất trong 29 tháng đạt được hồi đầu tháng 2/2010.



Giá đường thô giao tháng 5/2010 tại sàn ICE ở New York kết thúc phiên này giảm 1,25 xu (5,8%) xuống 20,32 xu/lb (1 lb = 0,454 kg), đánh dấu mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 6/4.



Giá đường trắng cùng kỳ hạn tại thị trường Liffe cũng giảm 34,5 USD (5,9%) xuống 555,3 USD/tấn, sau khi rơi xuống 553,8 USD/tấn - thấp nhất kể từ tháng 10/2009.



Hiệp hội các nhà sản xuất đường Ấn Độ (ISMA) ngày 9/3 đã nâng dự báo sản lượng đường của nước này trong niên vụ 2009-2010 thêm 5% lên 16,8 triệu tấn, trong bối cảnh tình hình sản xuất mía đang có bước cải thiện.



Alex Oliveira, nhà phân tích thị trường đường cao cấp của công ty Newedge USA ở New York, cho rằng giá mặt hàng này thậm chí còn có thể xuống dưới mốc 20 xu/lb.



Tuy nhiên, nhà phân tích Nick Snowdon, cho rằng sẽ có sự điều chỉnh về giá và phục hồi dần trong những tuần tới, đồng thời lưu ý đã có sự gia tăng trong nhu cầu, khi mà Ai Cập đã tiến hành mua đường thô và Pakistan mua đường trắng.



Giá ca cao phiên này cũng giảm với thị trường Mỹ đóng cửa ở mức thấp nhất trong gần bảy tháng, sau khi ông Jan Vingerhoets, đứng đầu Tổ chức Ca cao Quốc tế dự báo thị trường đường toàn cầu niên vụ 2010-2011 sẽ dư cung 80.000-90.000 tấn.



Tại ICE, giá ca cao giao tháng 5/2010 giảm 32 USD xuống 2.802 USD/tấn - mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 31/8; còn tại Liffe, giá ca cao giảm 12 bảng xuống 2.151 bảng/tấn, do đồng bảng suy yếu./.





