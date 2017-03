Giá gas có thể tăng 30.000-35.000 mỗi bình

Nhiều chủ đại lý gas cho biết, trong thời gian tới giá gas có khả năng tiếp tục được điều chỉnh với xu hướng tăng vài chục nghìn đồng/bình do hàng trong nước không đủ cung ứng, giá thế giới tăng cao.



Đại diện một công ty kinh doanh gas tại TP Hồ Chí Minh cho biết, khả năng điều chỉnh giá gas có thể xảy ra trong tháng chín tới, với mức điều chỉnh tăng từ 30.000 - 35.000 đồng/bình 12 kg tùy hãng.



Nguyên nhân do các công ty kinh doanh gas trong nước hiện không đủ hàng cung cấp cho thị trường và phải mua với giá cao. Đồng thời, giá gas thế giới hiện tăng khoảng từ 100 - 145 USD/tấn so với hồi đầu tháng.



Ngay sau lần tăng giá gây sốc tới hơn 50.000 đồng mỗi bình gas ngày 1/8, giá mặt hàng này lại đang khiến người tiêu dùng toát mồ hôi vì liên tục tăng lên mức giá mới.



Cục trưởng Cục quản lý giá, Bộ Tài chính, ông Nguyễn Tiến Thỏa khẳng định, cơ quan chức năng mới nhận được đăng ký tăng giá một lần duy nhất vào ngày 1/8 với mức tăng hơn 50.000 đồng mỗi bình gas 12kg. Phía Cục quản lý giá chưa có thông tin gì về việc tăng giá thêm trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, ông Thỏa cũng khẳng định, sẽ tiến hành kiểm tra lại giá cả mặt hàng gas ngay.





Theo VietnamPlus