Giá gas giảm 12.000 đồng/bình 12kg từ hôm nay 1/8

Chiều 31/7, Saigon Petro cho biết: “Kể từ 7g30 ngày 1/8/2014, giá bán gas SP giảm 1.000 đồng/kg (đã VAT), tương đương mức giảm 12.000 đồng/bình 12kg so với giá hiện hành”. Như vậy, giá gas bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng khu vực TPHCM là 384.000 đồng/bình 12kg.

Giải thích nguyên nhân giảm giá, ông Đỗ Trung Thành cho biết: “lý do giảm giá là vì giá CP (giá gas thế giới - PV) tháng 8/2014 công bố 790 USD/tấn, giảm 40 USD/tấn so với giá CP công bố tháng 7/2014”.

Trước đó, giá gas bán lẻ trong tháng 7/2014 vẫn giữ nguyên như tháng 6/2014 dù giá gas nhập khẩu trong tháng 7/2014 giảm 5 USD/tấn so với tháng 6/2014. Lúc đó, các hãng gas giải thích là do tỷ giá bình quân liên ngân hàng của USD đã được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng lên khiến giá quy đổi sang tiền đồng tăng và chi phí nhập khẩu cũng tăng tương ứng. Do vậy, với mức giảm 5 USD/tấn của giá GP tháng 7/2014, các hãng nhập khẩu gas vẫn không thể giảm mức giá bán lẻ trong nước.

Trước khi “đứng giá” vào tháng 7/2014, giá gas đã có 2 lần tăng giá liên tiếp trong tháng 5 và tháng 6. Cụ thể là: trong tháng 5/2014, giá gas đã tăng 8.000 đồng bình/12kg so với giá tháng 4/2014; đến tháng 6/2014, giá gas tiếp tục tăng nhẹ với mức 5.000 đồng bình/12kg so với giá tháng 5/2014. Còn trong 4 tháng đầu năm 2014 thì giá gas đều giảm.

Theo Quốc Anh (Dân Trí)