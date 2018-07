Giá gas nhảy vọt 11.000 đồng/bình do tỉ giá USD tăng

Công ty gas Saigon Petro vừa cho biết kể từ ngày 1-8, giá gas tăng 11.000 đồng/bình 12kg. Theo đó giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng không quá 357.000 đồng/bình 12kg.

Trong khi đó công ty gas Pacific Petro, City Petro, ELF Gas cũng tăng 11.000 đồng/ bình 12kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng không vượt quá 364.000 đồng/bình 12kg.

Tương tự Petrolimex Gas Sài Gòn cũng tăng 11.000 đồng/ bình 12kg. Giá bán lẻ tại TP.HCM là 364.500 đồng/bình 12kg.



Giá gas tháng 8 nhảy vọt lên 11.000 đồng/bình 12kg

Các công ty gas cho biết do giá gas thế giới tháng 8 công bố 587,5 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn so với tháng 7 cùng do tỷ giá VNĐ/USD tăng. Vì vậy các công ty điều chỉnh tăng.



Giá gas sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng/bình 12kg vào tháng 7. Tháng 8 giá nhảy vọt lên 11.000 đồng. Tính chung từ đầu năm đến nay giá gas tăng tổng cộng 40.000 đồng/bình 12kg.