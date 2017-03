Giá gas sắp giảm mạnh

Công ty gas Pacific Petro, City Petro, Elf gas cũng giảm 20.900 đồng/bình 12 kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng các thương hiệu trên không vượt quá 264.000 đồng/bình 12 kg.

Petrolimex gas, Petro Vietnam gas giảm 20.400 đồng/bình 12 kg, giá bán lẻ đến người tiêu dùng 264.500-268.000 đồng/bình 12 kg.

Theo các công ty do giá gas thế giới niêm yết 300 USD/tấn, giảm 67,5 USD/tấn so với tháng 1. Do đó các công ty gas điều chỉnh giảm tương ứng.