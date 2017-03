Giá gas tháng 7 tăng 13.000 đồng bình 12 kg

Do đó, giá bán lẻ đến người tiêu dùng là 378.000 đồng/bình 12 kg. Ông Thành cho biết nguyên nhân giá gas tháng 7 tăng là do giá gas thế giới tháng 7 công bố bình quân 792,5 USD/tấn, tăng 35 USD/tấn so với tháng 6.

Tương tự, Công ty MT Gas cũng tăng giá 13.000 đồng/bình 12 kg và giá bán lẻ đến người tiêu dùng là 376.000 đồng/bình 12 kg. Ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc Công ty MT Gas, cho biết thêm ngoài lý do giá gas thế giới tháng 7 tăng mạnh thì do tỉ giá ngoại tệ tăng 1% so với tháng 6. Vì vậy công ty điều chỉnh giá tăng tương ứng.

Công ty Gas Pacific Petro cũng thông báo tăng giá 13.000 đồng/bình 12 kg và quy định giá đến tay người tiêu dùng là 377.000 đồng/bình 12 kg.

Một số công ty gas khác cho biết nếu tính theo giá thế giới tăng 35 USD tấn thì mức tăng giá gas tháng này tương đương 11.000 đồng bình 12/kg. Tuy nhiên, do tháng này các doanh nghiệp phải chịu thêm mức tăng từ tỉ giá, chi phí xăng dầu... nên đã rất cân nhắc trong việc tăng giá lần này.

TÚ UYÊN