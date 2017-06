Giá gas trong nước giảm ì ạch

Hôm qua, một số công ty kinh doanh gas trong nước đã giảm giá từ 37.000 đến 40.000 đồng/bình 12 kg. Ngoài ra, kể từ hôm nay (1-11) cũng có thêm Gia Đình Gas, Vina Gas... tiếp tục áp dụng giảm giá với mức giảm tương đương. Tuy nhiên, với mức giảm này thì giá gas trong nước vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 12.000 đồng/bình 12 kg

Giảm hai lần mà chưa bằng mức giảm thế giới

Trước đó, ngày 27-10, một số công ty gas đã giảm thêm 10.000 đồng/bình 12 kg. Theo đó, giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng chỉ còn 243.000 đồng/bình 12 kg. Nguyên nhân giảm giá, theo ông Đỗ Trung Thành, Phó Trưởng phòng Kinh doanh Saigon Petro, mức giảm này không phải là giảm theo giá thế giới. Đợt giảm giá lần này nhằm hạn chế tình trạng sang chiết gas lậu. Bởi trong thời gian qua, có tình trạng một số công ty tuồn hàng từ bồn ra để sang chiết rầm rộ do mức lãi cao. Cũng theo ông Thành, nếu giá hợp đồng nhập khẩu của tháng 11 giảm theo dự báo thì có thể doanh nghiệp sẽ tiếp tục giảm theo.

Như vậy, theo cách trả lời này thì đợt giảm lần thứ nhất không liên quan đến giá thế giới. Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác cũng thừa nhận họ mới giảm giá để bán hết hàng tồn kho chứ chưa phải là giảm theo đà giảm của giá thế giới. Từ đây, theo cách hiểu thông thường thì người tiêu dùng hy vọng cuối tháng này, doanh nghiệp sẽ đưa ra một mức giảm cao phù hợp với giá thế giới.

Thế nhưng trên thực tế, sau khi giá hợp đồng nhập khẩu của tháng 11 chính thức giảm 310 USD/tấn (khoảng 62.000 đồng/bình 12 kg) thì các công ty gas lại chỉ giảm 40.000 đồng/bình 12 kg. Bởi theo các doanh nghiệp, cộng với mức giảm 10.000 đồng/bình 12 kg lần trước (ngày 27-10) thì các công ty gas đã giảm đến 50.000 đồng/bình 12 kg, gần bằng mức giảm của giá thế giới. Hơn nữa, hàng tồn kho của doanh nghiệp còn nhiều, giảm 40.000 đồng tức là doanh nghiệp cũng lỗ.

Thông thường, mỗi khi có thông tin giảm giá vào tháng tới, các đại lý sẽ hạn chế nhập hàng và hàng tồn kho của doanh nghiệp lớn sẽ càng nhiều. Phải chăng các doanh nghiệp giảm giá để kích cầu nhưng đến khi giá thế giới chính thức được áp dụng thì doanh nghiệp lại đưa luôn mức giảm giá để người tiêu dùng hiểu họ đã giảm theo giá thế giới.

Nhưng dù đã hai lần giảm thì giá gas trong nước vẫn cao hơn nhiều so với giá thế giới. Lý do giảm chưa sát giá thế giới theo các công ty là do hàng tồn kho. Hóa ra trong những đợt giá gas thế giới tăng và giá trong nước phải tăng theo, doanh nghiệp lại “quăng cục lơ” với hàng tồn kho.

Giá gas bị các đại gia “dắt mũi”?

Khi được hỏi về thị trường gas trong nước thì hầu hết công ty gas đều khẳng định đây là một thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Mặc dù có đến gần 60 công ty kinh doanh mặt hàng này nhưng mức giá đưa ra khi tăng hay giảm đều như nhau.

Bàn về vấn đề này, ông Lê Phúc Đại, Tổng Giám đốc Công ty Năng lượng Đại Việt (Vina Gas), cho rằng hiện có rất nhiều công ty gas nên khó mà có chuyện hiệp thương về giá. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết thì kinh tế thị trường sẽ có công ty dẫn dắt thị trường và quyết định xu hướng giá. Sau đó, những công ty nhỏ hơn sẽ phải đưa ra một mức bằng hoặc thấp hơn và cũng không ai dám liều mà đưa ra mức giá cao hơn.

Theo ý kiến của ông Cao Xuân Quảng, chuyên viên phân tích Cục Quản lý cạnh tranh, nếu không có chuyện thỏa thuận mà chỉ là một doanh nghiệp quyết định giá và doanh nghiệp khác áp dụng theo thì không thể nói các doanh nghiệp vi phạm cạnh tranh. “Tất nhiên, những biểu hiện của các công ty gas như trên có vẻ như không sòng phẳng lắm với người tiêu dùng. Nhưng doanh nghiệp có những quyền nhất định khi đặt ra những mức giá. Chỉ khi nào một ai đó chứng minh được những điều bất hợp lý từ việc đưa ra giá đó, ví dụ như thỏa thuận bằng văn bản, điện thoại... về giá thì các cơ quan mới có thể xử lý” - ông Quảng khẳng định.

Ông Quảng cũng cho rằng ngoài quy định điều chỉnh của Luật Cạnh tranh ra, doanh nghiệp còn hoạt động theo kỷ luật của thị trường. Bởi khi một doanh nghiệp đặt ra mức giá cao hơn các doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp đó sẽ rất khó bán hàng.