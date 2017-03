Giá giấy không sốt nhưng sẽ căng thẳng

Sáng qua (28-7), các hội viên phía nam của Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA) đã tổ chức hội nghị bàn về tình hình ngành giấy và biện pháp giải quyết.

Giá giấy sẽ tiếp tục tăng

Báo cáo tình hình sáu tháng đầu năm của VPPA cho thấy ngành sản xuất giấy tăng trưởng gần 20%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất 20 năm qua. Bên cạnh đó, lượng nhập khẩu bột giấy cũng tăng với mức 62%, nhập khẩu giấy tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu giấy in báo gần 33 ngàn tấn, giấy viết khoảng 55 ngàn tấn, giấy làm bao bì khoảng 390 ngàn tấn...

VPPA dự báo cả năm 2008 sẽ đạt 1,35 triệu tấn và nhập khẩu đạt 1,12 triệu tấn. Giá giấy sẽ tiếp tục tăng vì không thể kiềm chế được nữa do sản xuất không còn hiệu quả. Đồng thời, giá tập vở cũng sẽ tăng.

Trước lo ngại về thiếu hụt giấy in, giữa tháng 7, VPPA cùng Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Công ty cổ phần Giấy Tân Mai đã ngồi lại cùng thống nhất một số biện pháp. Theo đó, các bên sẽ huy động mọi khả năng để tăng cường sản xuất giấy in. Mỗi công ty sẽ cung cấp khoảng 70 ngàn tấn giấy in báo và giấy viết trong sáu tháng cuối năm, đồng thời kêu gọi nhà in cùng tham gia nhập khẩu giấy để bù lượng giấy còn thiếu so với nhu cầu.

VPPA cũng đã đề nghị cho phép ngành giấy được điều chỉnh giá bán cho phù hợp thực tế với cam kết sẽ giữ mức giá trong nước thấp hơn mức giá nhập khẩu khoảng 10%. VPPA cho rằng nếu không cân đối lại thì giá giấy trong nước thấp hơn giá giấy thế giới và doanh nghiệp sẽ xuất khẩu giấy ra nước ngoài, dẫn đến nguồn cung trong nước càng khan hiếm. Hơn nữa, khi giá giấy trong nước tương đương với thế giới thì các doanh nghiệp nhập khẩu mới nhập giấy về để bổ sung nguồn cung cho thị trường.

VPPA cũng kiên trì kiến nghị giảm thuế nhập khẩu giấy có xuất xứ ASEAN từ 5% xuống còn 0%, giảm thuế giá trị gia tăng với bột giấy và giấy các loại từ 10% xuống còn 5%, riêng giấy in báo từ 5% xuống 0%.

Ngành giấy cam kết nếu được “toại nguyện” thì sẽ có đủ giấy in và viết, không xảy ra sốt giấy.

Dùng nguyên liệu ngoài gỗ

Tại hội nghị, các doanh nghiệp ngành giấy đã cùng nhau mổ xẻ nguyên nhân và đưa ra nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng khó khăn chung. Ý kiến chung của doanh nghiệp là nếu không thay đổi được giá nguyên liệu nhập khẩu thì đành phải tìm cách thay đổi sản xuất.

Doanh nghiệp có thể tiết giảm nhiên liệu bằng cách chuyển từ lò đốt dầu sang lò đốt chạy bằng than. Ông Lê Chí Ái, nguyên Chủ tịch VPPA, cho biết bây giờ mà gợi ý trở lại dùng than có lẽ nhiều người cười nhưng mà rất nghiêm túc vì tính ra lại hiệu quả hơn vì hiện giá dầu cứ tăng. Ông Ái cho biết có hai công ty là giấy Bình An và giấy Tân Mai đã “cải tổ”, chuyển sang đốt than và giảm được 400.000 đồng/tấn giấy. “Thậm chí doanh nghiệp có thể tiết kiệm điện bằng cách thay mái lợp bình thường bằng mái lợp vật liệu nhựa sáng để ban ngày khỏi phải mở nhiều đèn quá” - ông Ái gợi ý.

Đặc biệt, ông Ái cho rằng doanh nghiệp phải tìm nguồn nguyên liệu giá rẻ, nguồn nguyên liệu khác ngoài gỗ. “Nguyên liệu chiếm trên 60% giá thành sản phẩm mà bột (gỗ) cứ tăng giá đều đều thì ta sẽ không chịu nổi. Trong khi đó, mỗi mùa thu hoạch xong ta có khoảng 39 triệu tấn rơm rạ, tại sao không sử dụng làm nguyên liệu chế biến giấy? Thậm chí có thể dùng tre, nứa để thay thế nguyên liệu gỗ”.

Ông Ái cho biết tháng 4-2008, Ấn Độ đã đưa vào vận hành nhà máy bột rơm lớn nhất thế giới, công suất 225.000 tấn/ngày. Trung Quốc cũng vừa có nhà máy sản xuất giấy từ bột tre, nứa với công suất 200.000 tấn/năm. Các nước đang chuyển sang nguyên liệu phi gỗ để giữ được sản xuất thì ta cũng nên chuyển. Việc chuyển đổi này là cần thiết, nhất là khi nguồn gỗ có xu hướng giảm dần do các ngành đều nhảy vào “xâu xé” gỗ.