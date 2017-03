Giá giấy tăng, đề nghị giảm thuế nhập khẩu

Theo đó, Bộ Công thương đề xuất giảm thuế nhập khẩu đối với giấy in báo, giấy in và giấy viết có xuất xứ từ các nước ASEAN từ 5% xuống còn 0%; áp dụng thuế giá trị gia tăng 5% đối với giấy và bột giấy.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cho rằng, cần có chính sách khuyến khích tái chế giấy hoặc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu là giấy loại thu gom trong nước để vừa tiết kiệm tài nguyên vừa giảm ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, ở trong nước, các DN tiếp tục có xu hướng tăng giá giấy, thị trường giấy tiếp tục căng thẳng. Công ty Giấy Tân Mai- DN cung cấp giấy in báo lớn nhất hiện nay, đã thông báo tăng giá giấy từ ngày 28/6 và các công ty giấy đồng loạt tăng giá thêm 6-21% kể từ ngày 30/6.

Trong khi đó, theo Tổng Công ty Giấy Việt Nam, tình hình giấy in báo khan hiếm bắt đầu từ tháng 6/2008 và sẽ kéo dài đến hết qúy III/2008. Tổng lượng giấy in báo nhập khẩu trong tháng 6/2008 đạt 4.000 tấn, giảm 9,4% so với tháng trước và giảm 4,15% so với cùng kỳ.

Hiện tại, giá giấy in báo nhập về Việt Nam ở mức 800 USD/tấn và sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung tại châu Á bị hạn chế. Giá giấy in báo nhập khẩu về Việt Nam có thể đạt mức 820-850 USD/tấn trong qúy III/2008, mức giá cao nhất từ trước đến nay. Đối với những nhà máy lớn như Giấy Tân Mai và Giấy Bãi Bằng đã chủ động được 80% lượng bột giấy nên mức độ chịu tác động của giá bột giấy thế giới không lớn như các nhà máy có quy mô nhỏ, không tự sản xuất được bột giấy.