Giá hàng hóa tiếp tục tăng tháng cuối năm

Tại TP HCM, sau 2 tháng liên tục giảm, giá thực phẩm điều chỉnh tăng trong tháng 12, tương ứng 1,65%, lương thực nhích 1,54% so với tháng 11.



Chịu tác động chủ yếu từ sự biến động giá của lương thực, thực phẩm, nên nhóm hàng đầu tiên trong rổ tính chỉ số giá - hàng ăn và dịch vụ ăn uống cao thêm 1,29%. Đây là nhóm duy nhất có mức tăng trên 1% tháng cuối năm, đẩy CPI toàn thành phố lên 0,73% - cao hơn hẳn 2 tháng trước. Từ đầu năm tới nay, giá tiêu dùng TP HCM đã lên 15,86% và nhìn về kỳ gốc 2009 đã cao thêm 27,74%.



Trong kỳ tính CPI tháng 12 (15/11-15/12), nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt lợn, bò, gà, vịt, thủy hải sản... đắt đỏ hơn tháng trước, có loại tăng hơn 3%.



Bưu chính viễn thông là nhóm duy nhất giảm giá trong tháng. 9 nhóm hàng còn lại đều tăng dưới 1%. Trong đó, đồ uống và thuốc lá; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng trội hơn, 0,8%, 0,88%.

Chỉ số giá vàng và USD diễn biến trái chiều. Chỉ số giá vàng tăng 0,07% trong khi chỉ số giá USD giảm 1,09%.







Nhiều loại thực phẩm tăng giá trong tháng 12, tác động mạnh tới mức tăng của chỉ số giá. Ảnh: B.H.

Nhiều loại thực phẩm tăng giá trong tháng 12, tác động mạnh tới mức tăng của chỉ số giá. Ảnh: B.H.

Theo Nhật Minh - Bạch Hường (VNE)



Tại Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 0,61% so với tháng trước. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 4 tháng qua và đưa mặt bằng giá hiện tại lên cao hơn 17,07% so với thời điểm cuối năm ngoái. Tính chung trong năm 2011, CPI tại Hà Nội đã tăng 17,98% so với mức trung bình 12 tháng năm 2010.Trong 11 nhóm hàng được Cục Thống kê Hà Nội lấy giá tính CPI, có 2 nhóm tăng trên 1% là may mặc - mũ nón - giầy dép. Mức tăng ở các nhóm còn lại đều dưới 1%.Nguyên nhân chính gây tăng giá trong tháng cuối năm là tình hình thiên tai tại miền Trung làm tăng giá nhẹ đối với lương thực. Cùng với đó là nhu cầu tiêu dùng cuối năm bắt đầu vào vụ, khiến giá cả một số mặt hàng tăng cao như đồ uống, thuốc lá, may mặc, giày dép, đồ dùng gia đình… Tính chung trong cả năm 2011, lương thực là nhóm tăng giá mạnh nhất, lên tới trên 31,3%.Cũng trong tháng 12, giá vàng tại Hà Nội có xu hướng giảm 1,04% so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, giá vàng có xu hướng giảm. Trong khi đó, chỉ số giá đôla Mỹ lại tăng nhẹ 0,12%.