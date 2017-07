Giá heo hơi bất ngờ tăng mạnh ngoài dự đoán

Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết đến hôm qua 10-7, giá heo hơi do một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) công bố lên 29.000 đồng/kg đã đẩy giá thị trường tăng lên theo.

Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho rằng dự báo giá heo hơi sẽ tăng lên 35.000 đồng/kg trong vài tuần nữa khi doanh nghiệp FDI thu mua giá heo tăng.

"Ngành vẫn không nắm được tổng đàn heo của các doanh nghiệp FDI là bao nhiêu. Tuy nhiên, trước khi giải cứu đàn heo của tỉnh Đồng Nai hơn hai triệu con, nay giảm còn 1,6-1,7 triệu con", Đại diện Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết.

Trong khi đó, ông Âu Thanh Long, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam Bộ cho biết thêm, hiện nay giá heo hơi đã nhích lên nhờ Trung Quốc đã “ăn” heo trở lại, nhất là lượng heo quá khổ 1,4-1,5 tạ đã được xuất khẩu qua Trung Quốc. Tuy nhiên với giá heo hơi 28.000-29.000 đồng/kg người dân vẫn chưa có lời.



Trong khi đó, đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết hai ngày nay, giá heo hơi về chợ nhích lên 28.000 đồng/kg. Giá heo mảnh loại 1 hiện 39.000 đồng/kg, heo pha lóc như nạc năm 48.000-50.000 đồng/kg, thịt đùi 44.000 đồng/kg. Giá bán lẻ tại chợ như thịt ba rọi 80.000-90.000 đồng/kg, thịt nạc, 80.00-85.000 đồng/kg….

Thời gian gần đây một số chợ ở quận 12 xuất hiện các điểm bán thịt heo “dã chiến” với giá 30.000-40.000 đồng/kg. Với mức giá này cũng hấp dẫn nhiều người ở khu vực xung quanh ghé mua.



Theo Tổng Cục thống kê, trong 6 tháng đầu năm đàn heo cả nước 27,23 triệu con, giảm khoảng 1,1 triệu con so với cùng kỳ năm 2016. Đến cuối tháng 6, đàn heo giảm khoảng 1,6 triệu con so với đầu tháng 4, do người nuôi không tái đàn.