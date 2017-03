Giá hoa ngày 20-10 tăng mạnh nhưng vẫn hút hàng

Năm nay hoa tăng giá gấp 4-5 lần so với ngày thường nhưng vẫn hút hàng. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, một tiểu thương cho biết một bó hồng Đà Lạt 50 bông có giá 250.000-300.000 đồng. Lý giải giá hoa tăng tiểu thương này cho biết do các thương lái ở Đà Lạt gom hàng nên lượng hoa về đây giảm dẫn đến giá cao và hút hàng. Trung bình ngày 17-10 tại đây tiêu thụ gần 10.000 bông, dự báo trong vài ngày nữa có thể tăng lên vài chục ngàn bông.

Chị Phương, chủ shop quà lưu niệm Thanh Vy trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, cho biết năm nay cửa hàng của chị tự sáng tạo ra những món quà độc đáo như xe thú bông dành tặng cho những bạn trẻ. Tùy nhu cầu của đối tượng được tặng nên những món hàng có giá trị như trang sức, đồng hồ… được một số người mua dành tặng cho những người thân yêu. Nhưng nhìn chung người tiêu dùng vẫn chọn món quà vừa túi tiền hơn.

Bên cạnh đó, các siêu thị đã tung ra những chương trình khuyến mãi như tại hệ thống siêu thị Big C với 1.350 mặt hàng giảm giá 5%-50% và lần đầu tiên nhãn hàng riêng mỹ phẩm của Big C có giá rẻ hơn 15%-30% so với các thương hiệu khác. Tại Co.op Mart, 1.000 mặt hàng mỹ phẩm, thời trang… được giảm giá 5%-50%.

TÚ UYÊN