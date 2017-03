Giá lúa giảm nhưng doanh nghiệp ngại mua

Ông Huỳnh Thế Năng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ Hiện tỉnh An Giang còn khoảng 1,2 triệu tấn lúa. Với số lượng lớn như vậy mà giá lúa đang sụt giảm, thu mua chậm nên người nông dân như ngồi trên đống lửa. Trước tình trạng này, lãnh đạo tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp thu mua lúa của dân nhưng do nhiều khó khăn như thiếu vốn, lãi suất cho vay cao nên tốc độ thu mua còn chậm. Tuy nhiên, việc tồn đọng lúa trong dân với số lượng nhiều và diện rộng như hiện nay thì cần phải có sự chỉ đạo của Chính phủ và phối hợp với các bộ liên quan.