Giá mua vàng dưới 38 triệu đồng

Mở cửa đầu ngày, Tập đoàn DOJI báo giá thu gom vàng miếng SJC còn 37,87 triệu đồng, giảm 250.000 đồng so với sáng hôm qua. Chiều bán cũng về sát 38,07 triệu đồng, giảm 170.000 đồng.



Trong khi đó, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý thu mua và bán vàng SJC cao hơn DOJI 10.000 đồng cả hai chiều, dao động quanh 37,88-38,08 triệu đồng.



Tại TP HCM, giá mua bán vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) lúc 9h17 là 37,85-38,10 triệu đồng. So với đầu ngày hôm qua, mức giá này cũng giảm đi 270.000 đồng chiều mua và 140.000 đồng bán ra.



Sự suy yếu của kim loại quý trong nước sáng nay chủ yếu ảnh hưởng từ đà sụt giảm của thị trường thế giới. Mặc dù chốt phiên Mỹ tối qua, mỗi ounce tăng nhẹ 2 USD, nhưng đã quay đầu đi xuống trong phiên Á sáng nay. Lúc 9h sáng, giờ Hà Nội, mỗi ounce xuống sát 1.362 USD. Quy ra tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới tương đương 34,8 triệu đồng (chưa gồm thuế, phí, gia công...).



Giá vàng trong nước điều chỉnh giảm với mức độ mạnh hơn so với thế giới nên khoảng chênh giữa hai thị trường phần nào co hẹp về quanh 3,2 triệu đồng so với mức trên 3,5 triệu của những ngày trước đó. Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu thứ 58 sau gần 2 tuần gián đoạn. Lượng chào đạt 20.000 lượng với giá tham chiếu 38 triệu đồng.



Sau một thời gian dài trầm lắng, thị trường gần đây cũng bắt đầu có sự giao dịch trở lại nhưng với khối lượng không lớn. Theo đánh giá của PNJ, ngay khi có thông tin Mỹ tạm hoãn tấn công Syria, lực bán ra từ người dân tăng mạnh hơn mua khiến cung, cầu có dấu hiệu cân bằng trở lại.



Trong ngày hôm qua lực bán ra của người dân đã đuổi kịp nhu cầu mua vào, tổng lượng mua bán là 780 lượng, với lượng mua vào chiếm 51% tổng giao dịch.



Trên thị trường ngoại tệ, giá đôla Mỹ trong các nhà băng duy trì mức ổn định. Tại Vietcombank, chiều mua giữ nguyên 21.080 đồng và bán ra dao động 21.150 đồng. Tương tự, các ngân hàng khác niêm yết giá thu gom quanh 21.070-21.080 đồng, còn bán ra 21.150-21.160 đồng ăn một USD.





Theo Lệ Chi (VNE)