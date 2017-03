Giá mua vàng SJC giảm mạnh dù thế giới tăng

Mở cửa sáng nay, giá bán vàng của Tập đoàn DOJI giữ nguyên như hôm qua, ở 37,45 triệu đồng. Chiều mua giảm sâu từ 37,35 về 37,1 triệu đồng mỗi lượng.



Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) có chiều bán tương đương DOJI, mua từ khách cao hơn 50.000 đồng. Còn tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý đang niêm yết ở 37,1 - 37,45 triệu đồng một lượng.



Vàng trong nước giữ nguyên ở chiều bán như hôm qua dù thị trường quốc tế vừa tăng khoảng 350.000 đồng mỗi lượng trong cùng khoảng thời gian trên. Còn niêm yết thu mua, như thường lệ, giảm xuống sâu trước mỗi phiên đấu thầu. Dự kiến chiều mua vào từ khách sẽ được giới kinh doanh đẩy lên sau khi Ngân hàng Nhà nước phát giá sàn để chào thầu.



Chênh lệch giữa hai thị trường trong và ngoài nước sáng nay về 4,5 triệu đồng, co hẹp so với con số 5,1 triệu đồng sáng qua.



Giới doanh nghiệp cho biết lượng khách mua vàng vẫn lấn át so với bán, với tỷ lệ 7:3. Tại PNJ hôm qua, trong cả ngày hệ thống của doanh nghiệp mua và bán được 935 lượng. Tổng lượng giao dịch của PNJ đều đặn trên dưới 900 lượng mỗi ngày trong nhiều tuần gần đây.



Nhu cầu đang có xu hướng bị lấn át so với cung vì vàng đấu thầu được bung ra đều đặn. Do đó, PNJ dự đoán thời gian tới, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục biến động theo xu hướng giảm điểm so với thế giới.





