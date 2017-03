Giá mua vàng tuột khỏi ngưỡng 40 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC ở 40,24-40,30 triệu đồng. So với hôm qua, chiều bán hạ 130.000 đồng mỗi lượng, còn thu mua giảm 90.000 đồng. Nửa tiếng sau, giá thu gom được doanh nghiệp này mạnh tay giảm thêm 320.000 đồng và chính thức tuột khỏi mốc 40 triệu đồng, về sát 39,92 triệu. Chiều bán ra cũng rẻ thêm 130.000 đồng, đưa mức giảm tính từ đầu giờ sáng lên 230.000 đồng một lượng.









Giá thu mua vàng miếng của nhiều doanh nghiệp sáng nay về dưới 40 triệu đồng. Ảnh: Anh Quân



Theo Lệ Chi (VNE)



Tính đến 9h, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý tại Hà Nội cũng mạnh tay giảm giá thu mua 390.000 đồng so với sáng qua, xuống còn 39,94 triệu đồng. Chiều bán ra giảm 230.000 đồng, xuống 40,20 triệu đồng.Tại TP HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng thời điểm niêm yết giá mua bán quanh 40,05-40,30 triệu đồng, tức chiều bán rẻ đi 150.000 đồng và thu gom rớt tới 270.000 đồng. Hiện giá vàng trong nước ở mức thấp nhất kể từ ngày 16/4.Vàng SJC đồng loạt xuống giá mạnh sau khi quốc tế hạ 6 USD mỗi ounce cuối ngày hôm qua và sáng nay giảm thêm 2 USD. Tuy nhiên, so với mức giảm của thế giới thì giá trong nước sáng nay điều chỉnh với cường độ mạnh hơn. Do đó, chênh lệch giá giữa hai thị trường đã co hẹp lại còn khoảng 5,1 triệu đồng.Động thái giảm mạnh tay của các nhà buôn vàng trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước liên tục cung ứng vàng miếng ra thị trường thông qua các phiên đấu thầu. Sáng nay, 26.000 lượng vàng tiếp tục được nhà quản lý chào bán. Giá đặt cọc là 40,25 triệu đồng.Theo các doanh nghiệp, mua bán vàng thời gian gần đây rất èo uột. Nếu như cách đây vài tháng, mỗi ngày doanh nghiệp có thể giao dịch hàng nghìn lượng vàng, thì nay con số giảm về vài trăm lượng mỗi ngày. PNJ nhận định có thể khách hàng đang chờ đợi thời điểm 30/6, khi giới ngân hàng tất toán xong vàng và nhờ đó, giá trong nước có thể về gần hơn so với quốc tế.