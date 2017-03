Giá nhà đất giảm gần 70%

Một số dự án tại khu Nam thành phố như dự án Sadeco ven sông, An Phú Gia, Hưng Gia (quận 7) giá đã giảm thêm 1-2 triệu đồng/m2. Ở khu Đông thành phố giá cũng giảm tương tự. Như cao ốc An Hòa, An Phú An Khánh (quận 2) giá giảm thêm từ 500 ngàn đến một triệu đồng/m2. Thậm chí đất các tỉnh giáp thành phố như Bình Dương, Đồng Nai, Long An... còn rớt giá mạnh. Như đất nền khu đô thị Mỹ Phước (Bình Dương) lúc nóng giá 1m2 lên năm triệu đồng, giờ hạ còn hơn một triệu đồng mà bán không ai mua.