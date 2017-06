Giá nhà đất tại TPHCM tiếp tục 'leo thang'

Theo báo cáo thị trường mới nhất vừa được CBRE Việt Nam công bố, trong quý 2/2107 thị trường bất động sản TP.HCM đón nhận tổng cộng 9.580 căn chào bán mới từ 31 dự án. Số căn chào bán mới trong quý 2/2017 tăng 80% so với quý trước. Trong đó sản phẩm căn hộ thuộc phân khúc trung cấp chiếm thị phần lớn nhất trong tổng nguồn cung mới, lên tới chiếm 56%.



Xét theo vị trí, dự án ở khu vực phía Đông thành phố đang là khu vực sôi động nhất, chiếm 36% nguồn cung chào bán mới. Khu Tây chiếm 34%, chủ yếu là căn hộ trung cấp. Trong khi đó, số lượng căn hộ chào bán ở khu Nam chủ yếu tập trung tại quận 7 ại khu Nam chỉ có 2.408 căn.

Theo CBRE, trong quí 2 tổng số căn hộ giao dịch thành công đạt 9.522 căn, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc trung cấp tiếp tục dẫn đầu thị trường với 4.862 căn bán được, chiếm 51% tổng lượng tiêu thụ. Các dự án chào bán mới trong quý ghi nhận 5,765 căn bán được chiếm hơn 60% tổng lượng tiêu thụ.

Đối với phân khúc đất nền và nhà phố, CBRE cho rằng hiện khu Đông vẫn chiếm lĩnh thị trường nguồn cung mới (68%), nhưng thị trường vẫn đang chứng kiến các đợt chào bán mới của khu mới nổi, điển hình như Quận Bình Tân với 13% tổng nguồn cung mới.



Nhà phố, nhà thương mại có vị trí tốt có thể tăng lên đến 30% giá trị so với cùng kỳ năm trước

Một điểm đáng chú ý nữa là, giá chào bán ở thị trường sơ cấp tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được cho là do hạn chế từ nguồn cung mới. Tương tự, giá cả của nhà phố/nhà phố thương mại xây sẵn trên thị trường thứ cấp gần đây chứng kiến mức tăng nhanh.

Cụ thể, tại khu vực Quận 2 và quận Gò Vấp, giá cho những sản phẩm ở phân khúc nhà phố, nhà thương mại có vị trí tốt có thể tăng đến 30%.



Cũng theo CBRE, mức giá chào thuê mặt bằng tiếp tục leo thang. Hiện giá thuê trung tâm thương mại vị trí "vàng" tại quận 1 chạm ngưỡng 137 USD mỗi m2 một tháng, tăng 7% so với cùng kỳ và tăng 15-20% so với 3 năm trước. Tốc độ tăng giá này được đánh giá là khả quan so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.