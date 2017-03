Giá nhà ở tiếp tục tăng

Cụ thể, lượng giao dịch đạt gần 7.500 căn, tăng 7% so với quý trước và tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, nhờ giá cả phù hợp với hầu hết người mua, phân khúc hạng C cũng thu hút được lượng lớn người mua với nhu cầu ở thật.

Theo Savills, trong quý III-2016, số lượng giao dịch căn hộ hạng C lên tới 3.700 căn, chiếm 50% tổng lượng giao dịch của quý III-2016. Các chủ đầu tư cung cấp giá bán hợp lý nhờ vào mục tiêu phát triển ở các khu vực có quỹ đất rộng, giá đất rẻ và cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện.

Tại TP.HCM, những khu vực xung quanh đại lộ Võ Văn Kiệt ở khu Tây và đại lộ Phạm Văn Đồng ở khu Đông đang là những khu vực nóng cho sự phát triển phân khúc hạng C.

Chẳng hạn, phía Đông thành phố, hàng loạt dự án đều ghi nhận có xu hướng tăng giá nhẹ: Một dự án ở quận Thủ Đức đang chào bán ở mức 1,2-1,8 tỉ đồng/căn. Mức giá này đã tăng 10% so với thời điểm mở bán hồi đầu tháng 9.

Đây cũng mức lợi nhuận mà khách hàng của một dự án tại Nam Rạch Chiếc, quận 2 có được, với mức giá hiện tại là 35-38 triệu đồng/m2.

Hay như một dự án tại huyện Nhà Bè, hồi giữa năm 2016 có giá 23-29 triệu đồng/m2 thì nay đã tăng lên 25-30 triệu đồng/m2.

Trong khi phân khúc hạng A và C có lượng giao dịch cao thì sản phẩm căn hộ hạng B lại có lượng giao dịch giảm đáng kể, giảm 12% so với quý trước.