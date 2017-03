Gia nhập WTO: Một năm “va đập” pháp lý

Tháng 1-1995: Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO. Từ năm 1998 đến 2002: Tiến hành các phiên họp đa phương với Ban Công tác. Từ năm 2002 đến 2006: Bắt đầu đàm phán song phương với một số thành viên có yêu cầu đàm phán. 26-10-2006: Kết thúc phiên đàm phán đa phương cuối cùng. Ban Công tác chính thức thông qua toàn bộ hồ sơ gia nhập WTO của Việt Nam. 7-11-2006: WTO triệu tập phiên họp đặc biệt tại Geneva để chính thức kết nạp Việt Nam vào WTO. Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy đã ký vào Nghị định thư gia nhập của VN. 11-1-2007: Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. WTO hiện có 151 thành viên. Thành viên 151 là Tonga (một đảo quốc ở phía nam Thái Bình Dương), gia nhập WTO ngày 27-7-2007. Ông LƯƠNG VĂN TỰ, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại, Trưởng đoàn đàm phán WTO: Được nhiều hơn mất Khi gia nhập WTO, nhiều người lo ngại doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt thường xuyên hơn với những vụ kiện khi làm ăn ở nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế không có đột biến. Nhiều vụ kiện ta đã nắm phần lợi thế, chẳng hạn như vụ kiện bán phá giá hàng dệt may ở thị trường Mỹ, ta đã chứng minh được mình minh bạch. Nhận thức của các doanh nghiệp đối với các vấn đề pháp lý quốc tế đã có chuyển biến, đặc biệt là sau vụ kiện của Vietnam Airlines. Không thể đòi hỏi mỗi doanh nghiệp đều phải có luật sư, chuyên gia tư vấn luật riêng bởi vì phần lớn các doanh nghiệp của ta là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn có thể tự bảo vệ bằng cách liên kết lại với nhau thông qua những hội và hiệp hội. Sau một năm gia nhập WTO, nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng được nhiều hơn là mất. Điều này thể hiện qua các con số về tăng trưởng, thu hút đầu tư cũng như không khí sôi động của môi trường đầu tư kinh doanh... Tuy nhiên, cũng cần phải có những biện pháp để tận dụng triệt để tối đa những lợi ích mà WTO đem lại. Phải có sự thay đổi rõ rệt trong tư duy của những người quản lý, hoạch định chính sách pháp luật về kinh tế, thương mại để đưa ra các chiến lược, chính sách thích hợp hơn cho doanh nghiệp của ta mà vẫn thu hút được các đối tác nước ngoài. Tiến sĩ LÊ ĐĂNG DOANH, chuyên gia kinh tế cấp cao: Không có nhân lực, không thể cạnh tranh! Một năm qua, Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng, sức thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, năm qua cũng bộc lộ một loạt các vấn đề. Về kinh tế vĩ mô, chúng ta đã xử lý một cách không hợp lý với nguồn vốn lớn đang tràn vào Việt Nam. Số tiền sáu tỷ USD đầu tư vào Việt Nam không lớn so với số tiền nước ngoài đầu tư vào Singapore hay Trung Quốc nhưng họ không bị lạm phát. Do đó, ta phải rà soát lại cơ chế, chính sách kiểm soát tài chính của mình. Một hạn chế lớn nữa là kết cấu hạ tầng của ta còn quá nhỏ bé, thiếu cảng biển, cảng nước sâu và cảng container lớn. Tôi biết hãng Nike rất muốn mở rộng công suất sản xuất nhưng khi xem xét cảng của ta, họ cho rằng nếu đầu tư nữa thì container sẽ phải xếp hàng ở cảng, bất lợi về lợi nhuận. Do vậy, Nike đã tạm hoãn ý định đầu tư. Thêm nữa, ta khan hiếm lao động có trình độ. Hãng Intel đang cần 1.000 kỹ sư công nghệ thông tin. Hãng Foxcon cũng đang cần 300 ngàn lao động đã qua đào tạo và 5.000 kỹ sư. Họ đã phải ký hợp đồng và ứng tiền cho các trường đại học để tuyển người. Năm đầu gia nhập WTO mà đạt được những thành tựu như thế thì chưa phải xuất sắc nhưng cũng không “xoàng”, nhất là cho đến nay vẫn không có nước nào kiện mình bán phá giá, cũng đáng mừng. Sang năm thứ hai, chúng ta phải cố gắng để hội nhập sâu hơn. Các doanh nghiệp phải đổi mới tư duy, nếu cứ kinh doanh chứng khoán, địa ốc để lấy lợi nhuận siêu ngạch mà không chịu đầu tư vào khoa học công nghệ, nguồn nhân lực thì chúng ta sẽ không thể cạnh tranh. Năm 2008 sẽ là năm không dễ dàng, giá dầu sẽ lên rất cao. Các hãng hàng không sẽ sống như thế nào nếu giá dầu lên đến 100 USD/thùng? Tất cả các công ty vận tải, kho bãi hãy tổ chức lại hoạt động để giảm chi phí. Còn nếu vẫn giữ cách làm như hiện nay, chúng ta sẽ rất khó khăn... THANH HOA - L.THANH ghi