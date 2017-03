Giá nhiều thực phẩm tăng mạnh đến 200%

Đặc biệt, các loại rau như cải ngọt tăng đến 200%, mồng tơi 100%, rau muống 71%… Hàng Đà Lạt tiếp tục đứng ở mức giá cao. Các tiểu thương cho biết lý do vẫn là trời mưa, hàng dễ bị hư hại nên giá mới lên cao.

Còn tại các chợ đầu mối, giá nhiều mặt hàng thực phẩm chỉ tăng 25%-40% tùy loại. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, cho biết giá cả tại chợ đầu mối có nhích lên do ảnh hưởng thời tiết mưa bão làm hàng dễ hư, không đủ cung cấp cho thị trường. Hiện lượng hàng về chợ giảm khoảng 50 tấn so với trước. “Tình hình tăng giá là do tác động khách quan chứ không phải tình trạng tiểu thương té nước theo mưa, tăng giá tùy tiện” - bà Hà nhấn mạnh.

Trong khi đó, giá mặt hàng thực phẩm rau quả tại các siêu thị Co.op Mart, Big C ổn định, thậm chí giảm. Chẳng hạn ở Big C, giá khổ qua, cà chua, dưa leo… giảm 2.200 đồng. Một số loại rau củ quả ở Co.op Mart (cải ngọt, mồng tơi, khổ qua, bí đao…) rẻ hơn giá sản phẩm cùng loại trên thị trường 10%-20%.

TÚ UYÊN