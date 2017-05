Giá nông sản “mù” thương hiệu chỉ bằng nửa giá trị thực

Mặt hàng nông sản không có thương hiệu thường có giá trị rất thấp, chỉ bằng 30%-50% giá trị so với các mặt hàng nông sản đã có thương hiệu.

Theo ông Viên, điểm yếu của các chủ trang trại ở trong nước là thiếu tính tương tác với doanh nghiệp, với thị trường. Chủ trang trại chỉ ngồi chờ doanh nghiệp tới thu mua hàng chứ không chủ động mở rộng thị trường mới. Chính vì điều này nên rất hiếm khi tiếng nói của chủ trang trại và doanh nghiệp gặp nhau. Trên thực tế, doanh nghiệp muốn mua mặt hàng nông sản đều phải thông qua hệ thống trung gian hay thương lái.

Bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết trung bình một ngày hệ thống siêu thị Co.op Mart tiêu thụ hết 150 tấn rau, củ, quả. Do đời sống đi lên nên đối với mặt hàng này, khách hàng yêu cầu ngày càng cao về xuất xứ, thương hiệu. Vì vậy, hệ thống siêu thị rất chú trọng tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm các mặt hàng nông sản. Ngoài các quy định chung do cơ quan chức năng ban hành, Saigon Co.op còn xây dựng riêng hai bộ tiêu chuẩn chất lượng dành cho rau và trái cây. Chủ trang trại nào đáp ứng yêu cầu về chất lượng thì cơ hội để hàng nông sản do mình sản xuất vào siêu thị càng lớn và hàng sẽ được mua với giá cao hơn.

Nhiều đại biểu nhận định, vấn đề xây dựng thương hiệu lẫn an toàn vệ sinh thực phẩm của mặt hàng nông sản nếu để các chủ trang trại và người nông dân tự làm sẽ khó hiệu quả mà cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng. Một số giải pháp được đưa ra là cần hình thành các vùng nguyên liệu chuyên canh và sản xuất chuyên môn hóa, tạo thuận lợi cho việc chăm sóc và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nâng cao hơn nữa tỷ trọng đầu tư trực tiếp nước ngoài cho ngành nông nghiệp. Đặc biệt, thu hút các quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp đầu tư vào Việt Nam như Mỹ, Canada, Úc... Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp, đưa nông sản tốt tiếp cận người tiêu dùng nhanh chóng hơn.