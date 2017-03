Giá rau an toàn sẽ thấp hơn giá thị trường 10%

Năm 2012 có 202 tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (VietGAP) với diện tích tăng 120% và sản lượng tăng 86,4% so với cùng kỳ năm 2011. Như vậy tính đến nay, TP.HCM có 290 tổ chức, cá nhân trồng rau, quả được chứng nhận VietGAP. Tổng diện tích trồng đạt 132,7 ha, sản lượng dự kiến 13.019 tấn/năm.

Đại diện một hợp tác xã cho biết TP đã giao cho các đơn vị chuyên sản xuất rau an toàn, rau VietGAP chuẩn bị 6.080 tấn các loại nên dự báo thị trường TP.HCM không thiếu rau tiêu thụ trong dịp tết. Các loại rau an toàn trong chương trình bình ổn giá sẽ được đảm bảo mức giá bình quân thấp hơn 10% so với giá thị trường.

QUANG HUY