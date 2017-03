Giá rau lại tăng đột biến

Ba ngày gần đây, người tiêu dùng tá hỏa khi giá rau tại các chợ bỗng tăng đột biến. Hôm qua (18-1), bà Nguyễn Thị Hà (quận 10) vừa đi chợ về đã than: “Không hiểu sao giá rau cao bất thường thế, gần như loại nào cũng tăng gấp đôi. Tôi hỏi người bán thì họ nói do hút hàng…”.

Ghi nhận của phóng viên tại các chợ Võ Thành Trang (quận Tân Phú), chợ Lạc Quang (quận 12), các tiểu thương thừa nhận giá nhiều loại rau đã tăng đáng kể. Trong đó mạnh nhất là cà chua, tăng khoảng 125%, từ 8.000-9.000 đồng/kg lên 15.000-18.000 đồng/kg. Các mặt hàng cải bó xôi, xà lách, dưa leo, cải bẹ xanh… tăng 30%-78%. Cụ thể, cải bó xôi từ 14.000 đồng lên 25.000 đồng/kg, xà lách từ 15.000 đồng lên 25.000 đồng/kg, dưa leo từ 8.000 đồng lên 14.000 đồng/kg…

Chị Bích Hường, chủ sạp rau củ tại chợ Lạc Quang, giải thích nguyên nhân tăng giá là do cận tết và nói thêm rằng giá sẽ còn tăng nữa.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện ban quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức cho biết nguồn hàng về chợ vẫn đều, khoảng từ 2.800 đến hơn 3.000 tấn/ngày. Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường tăng cao, hút hàng nên giá các loại rau nội tăng mạnh, dao động từ 36% đến 54% so với tuần trước. Cải bó xôi, cải ngọt, xà lách tăng mạnh nhất do mùa mưa, rau hư nhiều, mức tăng dao động từ 10% đến 48%, ngò các loại tăng dao động từ 17% đến 47%... Các loại rau Trung Quốc như cải tròn, gừng cũng tăng thêm 11%-17%.

MAI PHƯƠNG - KIM THOA