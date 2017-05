Giá rau tăng mạnh, thịt heo đứng giá

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) và một số chợ lẻ lân cận, giá một số loại rau như xà lách, dưa leo, cải bó xôi... đã tăng thêm từ 2.000 đến 4.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Xà lách hiện có giá 17.000 đồng/kg trong khi hai ngày trước chỉ 13.000 đồng/kg; cải bó xôi 16.000 đồng/kg, tăng thêm 2.000-3.000 đồng/kg so với ngày trước... Riêng đối với mặt hàng trứng, thịt heo, cá, thịt gà... thì mức giá lại không thay đổi so với ngày thường trước đó.

Theo bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại siêu thị Big C, siêu thị đã phải tăng cường và sử dụng tất cả quầy thu ngân để phục vụ người tiêu dùng trong mấy ngày lễ, đồng thời tăng cường nhân viên thu gom, giao hàng hóa...

Tại các siêu thị khác như Co.op Mart, Maximark..., lượng người mua sắm tăng đáng kể.

Cùng ngày, siêu thị Big C thông báo kể từ ngày 1-5 đến 31-12, giảm giá 5% đối với một số mặt hàng giấy các loại (giấy vệ sinh, tập vở, giấy in, phong bì...), xe môtô hai bánh có dung tích xilanh trên 125 phân khối.