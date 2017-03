Giá rau xanh sẽ vẫn ở mức cao

vẫn duy trì ở mức cao, riêng đối với các loại rau phổ thông khác như rau muống, rau đay, mồng tơi… sẽ giảm dần và đi vào ổn định do dễ trồng và nguồn cung tăng.

Ông Phạm Đồng Quảng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho biết tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam, hiện giá rau bình quân tăng lên so với cùng kỳ năm trước khoảng 10%-25% tùy chủng loại. Tuy nhiên, do diện tích tăng 83.406 ha, khoảng 30% so với cùng kỳ, sản lượng tăng lên nên nguồn cung rau ở các tỉnh phía Nam dồi dào và tương đối ổn định so với phía Bắc. Do đó, không xảy ra tình trạng thiếu hụt, khan hiếm cục bộ và tăng giá đột biến.

Theo ông Quảng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng giá mạnh các mặt hàng rau xanh là do đang vào vụ hè thu, là vụ có diện tích rau thấp nhất trong năm, thời tiết không thuận lợi, nhất là nhóm rau ăn lá, rau ưa lạnh, chủng loại không đa dạng. Sau cơn bão số 2 đến nay, các tỉnh phía Bắc mưa nhiều gây khó khăn cho làm đất, mưa nhiều gây nhập úng các vùng rau ăn lá. Giá đầu vào như giống và thuốc bảo vệ thực vật tăng 10%-30%, giá nhân công lao động tăng từ 50.000 lên 80.000 đồng/công. Ngoài ra, khâu trung gian, lưu thông của một bộ phận tư thương bán buôn, bán lẻ đã tự ý đẩy giá lên cao, gây nên tình trạng tăng giá đột biến, té nước theo mưa.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu các cục, vụ liên quan theo dõi sát sao sản xuất theo từng vùng, miền, phối hợp với Bộ Công Thương thông tin cho người sản xuất, tiêu dùng yên tâm. Các địa phương kiểm tra điều kiện sản xuất, chủng loại rau, hạn chế tối thiểu ảnh hưởng của mưa bão. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố thường xuyên công bố tình hình chất lượng rau, quy hoạch nguồn rau tập trung, đảm bảo đủ rau cung ứng cho thị trường. Bộ NN&PTNT sẽ đề nghị với NHNN xem xét lại việc cấp bù lãi suất cho nông nghiệp vì thực hiện chưa khả thi.

TRÀ PHƯƠNG