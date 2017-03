Giá rau xanh tăng vọt, thịt giữ giá

Dù biết rằng giáp Tết giá cả hầu hết các mặt hàng đều có thể tăng, song sáng nay chị Minh ở Tôn Đức Thắng, Hà Nội không khỏi giật mình. Mới cách có 3 ngày không qua chợ, giá hầu hết các loại rau củ quả đã tăng thêm ít nhất 500 đồng đến cả chục nghìn đồng, tùy loại.

Hiện một kg cà chua được chào bán với giá 20.000 đồng, trong khi cách đây 3 ngày, giá chỉ 8.000-10.000 đồng. Cà chua được coi là mặt hàng tăng mạnh nhất trong mấy ngày qua. Ngoài ra, các loại rau củ khác như cần tây, cần ta, cải xoong, cải bắp... cũng lần lượt niêm yết giá mới, tăng ít nhất 10% so với các đây vài ngày.

Chợ Nam Đồng, Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng

trong những ngày giáp Tết ông Công, ông Táo. Ảnh: M.K.

Sáng nay, tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), giá mỗi mớ rau cần đắt thêm ít nhất 1.000 đồng so với trước. Hiện mớ rau loại to có giá 9.000-10.000 đồng, đắt thêm 2.000-3.000 đồng; loại nhỏ giá 6.000-7.000 đồng một mớ. Su hào giá 5.500-6.000 đồng một củ, tăng 500-1.000 đồng so với trước. Khoai tây giá 17.000 đồng một kg. Cách đây 3 ngày, giá mỗi cân khoai tây được chào bán ở mức 15.000-16.000 đồng. Những loại rau khác như cải ngọt, cải canh cũng tăng lên 12.000 đồng mỗi kg so với mức giá 10.000 đồng trước đó.

Chị Hoa một tiểu thương ở chợ Khâm Thiên, Hà Nội vừa xếp từng xấp rau vào quầy hàng vừa chép miệng: "Giá các loại rau cứ đắt thêm từng ngày". Ngày nào, chị Hoa cũng có mặt ở chợ đầu mối Long Biên từ 4h sáng để cất hàng. Sau đó, từng sọt rau này lại được chị chuyển về chợ Khâm Thiên để bán và tính chi phí vận chuyển cho mỗi mớ rau thêm 5-10%.

Theo chị Hoa, giá rau xanh đang đắt lên là do thời tiết lạnh, công việc vận chuyển gặp khó khăn, chủ vườn cũng ngại ra đồng để thu hoạch. Hiện các điểm cung cấp rau đã tính thêm chi phí vận chuyển, công đi lại vào giá. Bên cạnh đó, một số loại rau do trời lạnh bị dập lá như xà lách, cải thảo... nên giá cả được chủ vườn tăng thêm ít nhất 5% so với trước.

Rồi qua các khâu trung gian, giá hầu hết các mặt hàng đều tăng, có loại lên tới 50% so với trước. "Quy luật hằng năm đến giáp Tết, giá các loại rau thường rất đắt đỏ. Nếu thời tiết còn lạnh như hiện nay, giá còn đắt nữa", chị Hoa cho biết thêm.

Trong khi giá các loại rau củ tăng mạnh thì các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt bò, gà, lợn chỉ nhích nhẹ, thậm chí một số loại giữ nguyên giá bán so với cách đây 3 ngày. Hiện mỗi kg thịt lợn thăn đang có mức 90.000 đồng. Thịt lợn vai giá 80.000 đồng một kg, thịt mông sấn giá 75.000 đồng một kg. Thịt ba chỉ giá 70.000 đồng mỗi kg, còn thịt ba chỉ và chân giò giá 70.000-75.000 đồng.

Riêng thịt gà và thịt bò là 2 mặt hàng được nhiều bà nội trợ lựa chọn làm món ăn trong dịp Tết có tăng nhẹ. Hiện mỗi kg gà ta tăng thêm 5.000 đồng và lên mức 105.000-115.000 đồng mỗi kg, tùy từng cửa hàng.

Tuy nhiên, theo một số chủ cửa hàng, từ ngày 20 tháng Chạp, qua ông Công ông Táo, giá cả sẽ đắt thêm do sức tiêu thụ mạnh. Đồng thời, giá cả sẽ biến động nhẹ từ thời điểm đó đến sau Tết.

Theo Hồng Anh (VNE)