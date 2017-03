Giá săm, lốp ô tô tăng như tên bắn

Theo Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Võ Đức Anh - đại lý cấp 1 chuyên mua bán vỏ ruột xe ô tô, đơn vị này nhận được thông báo đồng loạt tăng giá bán thêm 10% từ các nhà cung cấp là Công ty cao su miền Nam (Casumina), Công ty cao su Sao Vàng (SRC) và Công ty cao su Đà Nẵng (DRC). Giá bán mới được chính thức áp dụng từ 1-5.



Cũng theo Công ty Võ Đức Anh, đây là đợt điều chỉnh giá lần thứ 3 của các doanh nghiệp sản xuất vỏ, ruột ô tô từ đầu năm 2010 đến nay sau hai lần tăng 5% vào ngày 15-1 và 16-3 trước đó.



Lý do đưa ra cho đợt tăng giá này là giá cao su nguyên liệu liên tục tăng cao, khan hiếm trong thời gian vừa qua đã đẩy giá thành sản xuất lên.



Đại diện Casumina xác nhận, không chỉ Casumina mà các công ty thành viên trong tập đoàn hóa chất Việt Nam là cao su Sao Vàng, cao su Đà Nẵng đều tăng giá, thực hiện từ 1-5, áp dụng với tất cả các sản phẩm vỏ, ruột cho mọi loại xe.



Theo đó, giá bán các loại vỏ, ruột xe máy tăng thêm 5% trong khi vỏ, ruột ô tô tăng 10% để bù vào giá thành sản xuất đang tăng cao khi giá nhiều mặt hàng nguyên liệu, trong đó quan trọng nhất là cao su thiên nhiên tăng liên tục.



“Cao su hiện ở mức từ 70.000 đồng/kg trở lên, tính ra tăng mười mấy ngàn đồng một kí so với đầu năm 2009. Đã vậy không phải có tiền là mua được hàng vì mủ khan hiếm do cao su vào mùa thay lá, thời tiết bất lợi” - đại diện Casumina nói.



Đại diện Casumina còn cho hay, đến thời điểm này mới tăng giá là doanh nghiệp sản xuất đã chấp nhận lỗ trong thời gian qua nhằm giữ thị phần. Để giảm chi phí, các chương trình khuyến mãi phải cắt gần hết trong hai tháng vừa rồi. Đến nay, giá nguyên liệu vẫn tiếp tục tăng và còn có thể tăng cao nên không thể không điều chỉnh giá bán ra.



Trong khi đó, theo các đại lý cung cấp các loại vỏ, ruột các loại xe, không chỉ hàng trong nước mà hàng nhập khẩu từ Đài Loan, Trung Quốc hay Thái Lan cũng có xu hướng tăng giá. Ví dụ hàng do Thái Lan sản xuất đã nhích dần vài phần trăm suốt những tháng qua, hàng Trung Quốc đã điều chỉnh tăng 22% trước đó…



Ở mặt hàng nệm cao su, nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng đã chính thức áp dụng giá mới với lý do tăng giá tương tự như vỏ, ruột xe.



Theo Công ty Kymdan, từ 1/5, các loại nệm, gối cao su tăng thêm 15% so với giá trước đó, thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Ví dụ, nệm deluxe loại 1,8m x 2m x 0,05m (độ dày 5cm) có giá bán mới là 6.226.000 đồng; nệm massage với kích thước 1,2m x2m x 0,15m ở mức 9.682.000 đồng…





