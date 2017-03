Giá sản phẩm mỗi nơi một kiểu

Sóc Trăng hỗ trợ Co.opmart bán hàng lưu động Để hỗ trợ bà con nông thôn, công nhân lao động tiếp cận được với hàng hóa chất lượng, an toàn, thời gian qua UBND tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp, hỗ trợ Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng tổ chức 26 chuyến bán hàng lưu động tại các xã, thị trấn trong tỉnh, Khu công nghiệp An Nghiệp với tổng doanh số đạt 975 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp tổ chức hai phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Đại Ngãi (huyện Long Phú) và thị xã Vĩnh Châu với sự tham gia của 80 lượt DN sản xuất thuộc Câu lạc bộ hàng Việt Nam chất lượng cao. Phiên chợ đón gần 22.500 lượt người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm, doanh thu đạt 1,8 tỉ đồng. Theo nhận xét của người dân, đây là việc làm thiết thực, tiện lợi cho người dân trong việc mua hàng hóa chất lượng, an toàn, đỡ tốn kém chi phí đi lại của bà con nông thôn. B.LIÊN - X.QUANG